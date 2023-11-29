G7 Ülkeleri Gazze'deki İnsani Yardım Çabalarını Destekliyor

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Gazze'deki duruma ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, 'Sivillere gıda, su, yakıt ve tıbbi malzeme dahil olmak üzere insani yardımın sağlanması için her türlü çaba gösterilmelidir' ifadelerini kullandı.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Gazze'deki duruma ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, "Sivillere gıda, su, yakıt ve tıbbi malzeme dahil olmak üzere insani yardımın sağlanması için her türlü çaba gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.

ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Gazze'deki gelişmelerle ilgili ortak açıklama yayınladı. Bakanlar, rehinelerin bir kısmının serbest bırakılmasını ve Gazze'deki sivillere insani yardımın artmasına imkan sağlayan insani arayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. "Tüm rehinlerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması" çağrısında bulunan bakanlar, "Tüm yabancı uyrukluların da ülkeden ayrılmasının sağlanması çağrısında bulunuyoruz. İsrail'in uluslararası hukuka uygun olarak kendisini ve halkını savunma hakkı olduğunu vurguluyoruz" ifadelerine yer verdi.

ABD ile Katar ve Mısır gibi bölge ülkelerinin insani duraklama için gösterdiği çabaların takdir edildiği açıklamada, "İnsani ara sırasında Birleşmiş Milletler'in yardım dağıtımını koordine etmeye yönelik önemli çabalarını destekliyoruz" denildi.

Tüm tarafları anlaşmanın hükümlerine uymaya ve Gazze'deki sivillere daha fazla insani yardımın sürdürülebilir bir şekilde ulaşmaya devam etmesini sağlamaya çağıran bakanlar, "Sivillere gıda, su, yakıt ve tıbbi malzeme dahil olmak üzere insani yardımın sağlanması için her türlü çaba gösterilmelidir. İnsani yardımın artırılmasını ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için bu aranın uzatılmasını ve gelecekte de insani ara verilmesini destekliyoruz" ifadesi kullanıldı.

'Gemi mürettebatını serbest bırakın' çağrısı

Çatışmanın tırmanmasını önlemek için bölgedeki tüm ortaklarla birlikte çalışma taahhütlerini yineleyen dışişleri bakanları, "Deniz güvenliğinin önemini vurgulayarak, tüm tarafları gemilerin hak ve özgürlüklerini hukuka uygun olarak kullanmasına müdahale etmemeye çağırıyoruz. Husileri özellikle sivillere yönelik saldırıları, uluslararası deniz yolları ve ticari gemilere yönelik tehditlerine derhal son vermeye ve 19 Kasım'da uluslararası sularda hukuka aykırı olarak ele geçirilen M/V Galaxy Leader gemisini ve mürettebatını serbest bırakmaya çağırıyoruz" dedi.

Bakanlar, açıklamanın sonunda hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin adil, kalıcı ve güvenli bir barış içinde yaşamasını sağlayacak iki devletli çözümün bir parçası olarak Filistin devletinin varlığına yönelik taahhütlerini yineledi. - WASHINGTON