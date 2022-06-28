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G7 liderleri Rusya'ya karşı ek önlemler açıkladı, açlıkla mücadele için fon oluşturdu

BBC - Dünya
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G7 liderleri Rusya'ya karşı ek önlemler açıkladı, açlıkla mücadele için fon oluşturdu

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada liderleri, Almanya'daki zirve sonrası yayımladıkları sonuç bildirgesinde; "Rusya'nın Ukrayna'ya yasadışı ve meşru gösterilemez saldırısını kınadığımızı yeniden vurguluyoruz" dedi.

G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde Rusya'ya karşı ek önlemler açıklandı, küresel çapta açlıkla mücadele için 4,5 milyar dolarlık bir fon oluşturuldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada liderleri, Almanya'daki zirve sonrası yayımladıkları sonuç bildirgesinde; "Rusya'nın Ukrayna'ya yasadışı ve meşru gösterilemez saldırısını kınadığımızı yeniden vurguluyoruz" dedi.

Dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisine sahip ülkelerin liderleri, sivil nükleer teknoloji ve ilgili ürünlerde Rusya'ya bağımlılığı daha da azaltma ve ülkelere tedarik kaynaklarını çeşitlendirmede yardımcı olma kararı aldı.

Sonuç bildirgesinde, "Ortaklarımızla üzerinde uzlaşılan fiyatın altında alınmadığı sürece, Rusya'nın petrolünün deniz yoluyla taşınmasına yardımcı olacak tüm hizmetlere yönelik olası bir kapsamlı yasak seçeneğini değerlendireceğiz. G7 ülkeleri, bu adıma, katılmayı isteyen tüm ülkeleri davet eder" denildi.

'Gübre sıkıntısının çözümüne yönelik çabaları yoğunlaştıracağız'

G7 liderleri ayrıca 4,5 milyar dolarlık açlıkla mücadele fonu üzerinde uzlaşırken, Ukraynalı çiftçilerin faaliyetlerine yerine getirebilmesine ve gübre sıkıntısının çözümüne yönelik çabaları yoğunlaştırma kararı aldı.

Bildirgede ayrıca, stok yapanlara gıdayı satışa sunma çağrısı yapıldı, tarım piyasalarını açık tutmaya yönelik kararlılık vurgulandı.

G7 liderleri ayrıca 2022 sonuna dek, istisnai haller dışında fosil yakıt enerji sektörüne kamu desteğinin kesilmesini kararlaştırdı.

Liderler ayrıca enerji sektörünün 2035 itibarıyla tamamen ya da büyük ölçüde "sıfır karbon" üreten bir iş koluna dönüşmesine yönelik kararlılıklarını vurguladı.

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