G7 liderleri Hiroşima'da barış anıtına çelenk koydu

ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada ile Avrupa Birliği'nin liderleri, 2. Dünya Savaşı atom bombası saldırısının kurbanları anısına barış anıtına çelenk koydu. Dünya basını, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Pazar günkü zirveye katılacağını duyurdu.

Japonya'da 21 Mayıs Pazar günü yapılacak G7 Liderler Zirvesi öncesinde Hiroşima kentinde bugün bir araya gelen ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada ile Avrupa Birliği'nin liderleri, 2. Dünya Savaşı atom bombası saldırısının kurbanları anısına barış anıtına çelenk koydu. Öte yandan dünya basını, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Pazar günkü zirveye katılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in katıldığı G7 Liderler Zirvesi toplantıları bugün Japonya'nın Hiroşima kentinde başladı.