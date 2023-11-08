G7 ülkelerinin dışişleri bakanları tarafından yayınlanan ortak bildiride, Gazze'de çatışmalara 'insani ara verilmesi' çağrısı yapıldı. G7'nin dışişleri bakanları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya geldi. İki günlük zirvenin ardından ortak bir bildiri yayınlandı.

- G7: " Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesini destekliyoruz"

TOKYO - G7 ülkelerinin dışişleri bakanları tarafından yayınlanan ortak bildiride, Gazze'de çatışmalara "insani ara verilmesi" çağrısı yapıldı.

G7'nin dışişleri bakanları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya geldi. İki günlük zirvenin ardından ortak bir bildiri yayınlandı. "İsrail'in saldırıların tekrarını önlemek amacıyla kendisini ve halkını uluslararası hukuka uygun olarak savunma hakkı bulunduğu" ifadelerinin yer aldığı bildiride, "Tüm rehinelerin önkoşulsuz olarak derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. İsrailliler ve Filistinliler güvenle, onur ve barış içinde, eşit yaşama hakkına sahiptir" denildi.

"G7 ülkelerinin kendi toplumlarında ya da dünyanın herhangi bir yerinde her türlü antisemitizm ve İslamofobi'ye karşı olduğu" ifade edilen bildiride, "Gazze'de kötüleşen insani krize çözüm bulmak için acil eyleme geçilmeli" denildi.

"İnsani ara verilmesini ve yardım koridorlarını destekliyoruz"

G7 ülkelerinin sivillerin korunması ve uluslararası hukukun uygulamasına büyük önem verdiği ifade edilen bildiride, "ihtiyaç duyulan yardımın bölgeye ulaştırılması, sivillerin bölgeyi terk edebilmesi ve rehinelerin serbest bırakılmasının kolaylaşması" adına" çatışmalara "insani ara verilmesi ve yardım koridorlarının desteklendiği" kaydedildi. Yabancı uyrukluların bölgeden ayrılmasına izin verilmesi gerektiği belirtilen bildiride, aşırılık yanlısı yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı şiddetin artmasının ise "kabul edilemez" olduğu vurgulandı. Söz konusu şiddet olaylarının Batı Şeria'da güvenliği baltaladığı ve kalıcı barış umutlarını tehdit ettiği ifade edilirken, iki devletli çözümün adil, kalıcı ve güvenli bir barışın tek yolu olmaya devam ettiği kaydedildi. Bildiride "ateşkes" çağrısı ise yapılmadı.

Ukrayna'ya desteklerini yinelediler

Rusya-Ukrayna savaşına da yer verilen bildiride, "Ukrayna'nın bağımsızlığı ve egemenliği için verdiği mücadeleyi destekleme konusundaki kararlılığımız hiçbir zaman sarsılmayacak" ifadeleri kullanıldı. Rusya'nın "en güçlü şekilde" kınandığı kaydedilerek, Moskova'ya yaptırımların süreceği ifade edildi. Rusya'nın "sorumsuz nükleer söylemi" ve Belarus'a nükleer silah konuşlandırma kararı eleştirilen bildiride, Moskova'nın herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer silah kullanmasının "ağır sonuçlarının olacağı" vurgulandı.

ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7'ye Avrupa Birliği de katılım sağlıyor.