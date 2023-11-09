G7 Dışişleri Bakanları, Gazze'ye Yardım İçin İnsani Ara Verilmesi Çağrısında Bulundu

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, G7 dışişleri bakanlarının İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması için "çatışmalara insani ara verilmesi" çağrısını "memnuniyetle" karşıladığını bildirdi.

Bakan Wong, X'ten yaptığı paylaşımda "Avustralya'nın İsrail'e uluslararası hukuka ve savaş kurallarına uyması ve sivilleri koruması çağrısını yinelediğine" işaret etti.

G7 dışişleri bakanlarının İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması için "çatışmalara insani ara verilmesi" çağrısını "memnuniyetle" karşıladığını belirten Wong, "Avustralya, çatışmanın yayılmasını önlemek ve kalıcı barış sağlamak için ortaklarıyla çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Wong, işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin artmasından "derin endişe" duyduğunu belirterek "Bu şiddet kabul edilemez. Batı Şeria'daki güvenliği baltalıyor ve kalıcı barış umutlarını tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Wong, bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması için "iki devletli çözüm"e vurgu yaptı.

G7, "çatışmalara insani ara verilmesi" çağrısı yapmıştı

G7 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın ev sahipliğinde, 8 Kasım'da başkent Tokyo'da düzenlediği toplantıya Japonya, ABD, Kanada, Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları katılmıştı.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, G7 ülkeleri olarak insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için "çatışmalara insani ara verilmesi" çağrısı yapılmasında anlaştıklarını bildirmişti.