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G7'den Ukrayna'daki savaşı durdurması için Çin'e çağrı: 'Rusya'ya baskı yap'

G7'den Ukrayna'daki savaşı durdurması için Çin'e çağrı: 'Rusya'ya baskı yap'

Dünya Haberleri

G7 liderleri yayımladıkları ortak bildiride, Çin yönetimine Ukrayna'daki savaşı durdurması için Rusya'ya baskı yapması çağrısında bulundu. Ayrıca Çin ve Tayvan arasında zaman zaman yaşanan gerilime de değinildi.

G7 liderleri yayımladıkları ortak bildiride, Çin yönetimine Ukrayna'daki savaşı durdurması için Rusya'ya baskı yapması çağrısında bulundu.

Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. G7 liderleri Çin'e Ukrayna'daki savaşı sona erdirmesi amacıyla Rusya'ya baskı yapması yönünde çağrıda bulundu. Yayımlanan ortak bildiride, "Çin'in Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalini acilen durdurmasını ve askeri kuvvetlerini herhangi bir şart olmadan çekmesi için çağrıda bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Çin ve Tayvan arasında zaman zaman yaşanan gerilime de değinildi. Bildiride Çin'den Tayvan'daki egemenlik ihtilafına yönelik barışçıl çözüm yolu bulmasını istendi ve Doğu ile Güney Çin denizlerindeki durumla ilgili "ciddi endişeler" olduğunun altı çizildi. Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki geniş çaplı iddialarının yasal bir dayanağı olmadığı belirtilen bildiride, Çin'in bölgedeki askeri faaliyetlerine karşı olunduğu belirtildi. - HİROSİMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Ukrayna Tayvan Rusya Dünya Haberler

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