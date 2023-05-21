G20 Ülkelerinde Deniz ve Okyanus Kirliliğine Karşı Kıyı Temizliği Etkinliği
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G20 ülkelerinde deniz ve okyanus kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla eş zamanlı kıyı temizliği etkinliği düzenlendi. Organizasyonun Türkiye kısmı, Şile'de bulunan Ala Plaj'ında gerçekleştirildi.
Deniz ve Okyanus kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla G20 ülkelerinde, eş zamanlı olarak kıyı ve sahil temizleme etkinliği düzenlendi. G20 Hindistan Dönem Başkanlığı koordinasyonu ve G20 ülke bakanlıklarının katılımlarıyla gerçekleştirilen organizasyon Türkiye'de, Şile'de bulunan Ala Plajı'nda gerçekleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hindistan Büyükelçiliği ve Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinliğe, Hindistan İstanbul Başkonsolosu Sudhi Choudhary, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, gönüllüler, çevre sakinleri ve konsolosluk görevlileri katıldı. Tanıtım ve konuşmalarla başlayan etkinlik, 'Sıfır Atık Mavi Sözü' panosunun imzalanması ve su altı atıklarının yer aldığı sergiye ziyaret ile devam etti. Ala Plajı kumsalında yer alan ve çoğunluğu plastik atıklardan oluşan çöplerin tamamı, katılımcılar tarafından toplandı. Kumsaldaki temizliğin ardından etkinlik sona erdi. Hindistan İstanbul Başkonsolosu Sudhi Choudhary organizasyonu değerlendirdi.
G20 ÜLKELERİ OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER İÇİN BİR ARAYA GELDİKSudhi Choudhary, "Dünyanın dikkatini, deniz atıkları ve okyanus ekosistemindeki bozulmalara çekmek istedik. Bunun yanı sıra, G20 ülkeleri olarak bu probleme sürdürülebilir ve yenilikçi türden çözümler bulabilmek için bir araya geldik. Bugün, G20 3.Dönem Çalışma Grubu'nun yanında, Hindistan G20 Dönem Başkanlığı organizasyonuyla Mega G20 Sahil Temizliği Etkinliği'ne karar verildi. Sadece G20 ülkelerinde değil, özel olarak davet edilen ülkelerde de. Bu etkinliğin Türkiye versiyonunu şu an, burada görebiliyorsunuz. Okyanuslar, sahip olduğumuz en büyük armağanlar ve dünyamızın yüzde 70'ini kaplıyor. Ne yazık ki insan aktivitelerinin çok hızlı bir şekilde bozulmalara yol açtığını hepimiz biliyoruz. Bugünkü etkinlik tamamen, bizim bu soruna karşı ne yapabileceğimizle, verebileceğimiz global, lokal, bireysel, toplumsal katkıyla ve okyanuslarımızı kurtarmakla ilgili" dedi.
TOPLAMDA 63 ÜLKE 'TEMİZ DENİZLER KAMPANYASI' NA KATILDIBirçok farklı ülkede düzenlenen etkinlik hakkında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada "G20 ülkeleri, 2017 yılından beri oluşturulan "G20 Deniz Çöpleri Eylem Planı'nı takip etmekte ve çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirmektedir. Halihazırda denize kıyısı bulunan veya bulunmayan toplamda 63 ülke 'Temiz Denizler Kampanyası' na katılmış ve deniz çöpleri ile plastik kirliliğini önlemeye yönelik önemli taahhütlerde bulunmuşlardır. Bilindiği üzere, sahillerdeki deniz çöplerinin %60-80'inin plastiklerden oluştuğu bilinmektedir. Hindistan Dönem Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan G20 çalışmaları kapsamında "Üçüncü Çalışma Grubu Toplantısı" Hindistan'ın Mumbai şehrinde 21-23 Mayıs 2023 tarihleri arasında yüz yüze düzenlenecektir. Bu kapsamda, aynı zamanda, 21 Mayıs 2023 tarihinde G20 ülkelerinde eş zamanlı olarak kıyı temizliği faaliyetleri düzenlenecektir" ifadeleri yer aldı.
GÖrüntü Dökümü-----------------------------Ala Plajı'ndan detay görüntülerMuhabir anonsSudhi Choudhary röportajSergilenen su altı atıklarından detay görüntülerEtkinlik alanı, pano imzalanma ve hediye takdimi görüntüleriSahilden çöp toplayan katılımcıların görüntüleri
-Genel detay görüntüler