G20 Ülkelerinde Deniz ve Okyanus Kirliliğine Karşı Kıyı Temizliği Etkinliği

Deniz ve Okyanus kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla G20 ülkelerinde, eş zamanlı olarak kıyı ve sahil temizleme etkinliği düzenlendi. G20 Hindistan Dönem Başkanlığı koordinasyonu ve G20 ülke bakanlıklarının katılımlarıyla gerçekleştirilen organizasyon Türkiye'de, Şile'de bulunan Ala Plajı'nda gerçekleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hindistan Büyükelçiliği ve Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinliğe, Hindistan İstanbul Başkonsolosu Sudhi Choudhary, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, gönüllüler, çevre sakinleri ve konsolosluk görevlileri katıldı. Tanıtım ve konuşmalarla başlayan etkinlik, 'Sıfır Atık Mavi Sözü' panosunun imzalanması ve su altı atıklarının yer aldığı sergiye ziyaret ile devam etti. Ala Plajı kumsalında yer alan ve çoğunluğu plastik atıklardan oluşan çöplerin tamamı, katılımcılar tarafından toplandı. Kumsaldaki temizliğin ardından etkinlik sona erdi. Hindistan İstanbul Başkonsolosu Sudhi Choudhary organizasyonu değerlendirdi.

G20 ÜLKELERİ OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER İÇİN BİR ARAYA GELDİK

TOPLAMDA 63 ÜLKE 'TEMİZ DENİZLER KAMPANYASI' NA KATILDI

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