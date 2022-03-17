Son dakika... Füze saldırısında bir apartman isabet aldı: 1 kişi öldü
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Son dakika dünya haberine göre Ukrayna Acil Durum (DSNS) yetkilileri, Kiev'in Darnytsky semtinde bu sabaha karşı büyük bir füze parçasının bir apartmana isabet ettiğini açıkladı.
Ukrayna Acil Durum (DSNS) yetkilileri, Kiev'in Darnytsky semtinde bu sabaha karşı büyük bir füze parçasının bir apartmana isabet ettiğini açıkladı. Yetkililer, apartmanda çıkan yangın ve hasar sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.
Acil Durum ekipleri, bugün sabah 05.02'de Kiev'in Darnytsky bölgesinde bir apartmana büyük bir füze parçasının isabet ettiğini ve çıkan yangın sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ekipler, 16'ncı kattaki daireye isabet eden füze parçasının yangına ve yıkıma sebep olduğunu belirterek apartmandan 30 kişinin tahliye edildiğini ifade etti. Ekipler, 3 yaralanının hastaneye kaldırıldığını belirtti.