Son dakika... Füze saldırısında bir apartman isabet aldı: 1 kişi öldü

Ukrayna Acil Durum (DSNS) yetkilileri, Kiev'in Darnytsky semtinde bu sabaha karşı büyük bir füze parçasının bir apartmana isabet ettiğini açıkladı. Yetkililer, apartmanda çıkan yangın ve hasar sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Acil Durum ekipleri, bugün sabah 05.02'de Kiev'in Darnytsky bölgesinde bir apartmana büyük bir füze parçasının isabet ettiğini ve çıkan yangın sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ekipler, 16'ncı kattaki daireye isabet eden füze parçasının yangına ve yıkıma sebep olduğunu belirterek apartmandan 30 kişinin tahliye edildiğini ifade etti. Ekipler, 3 yaralanının hastaneye kaldırıldığını belirtti.