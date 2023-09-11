Fukuşima Nükleer Santrali'nden 7.800 ton arıtılmış atık su denize salındı

Japonya'da Fukuşima Nükleer Santrali'nin işletmecisi TEPCO tarafından yapılan açıklamada, 7 bin 800 ton arıtılmış radyoaktif atık suyun denize salınmasıyla tahliye planının ilk etabının tamamlandığı bildirildi.

Japonya'da Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun denize salınımına ilişkin planda ilk etap tamamlandı. Santral işletmecisi TEPCO tarafından yapılan açıklamada, 24 Ağustos'ta başlayan ve 7 bin 800 ton arıtılmış suyun denize tahliyesinin planlandığı ilk etabın bugün öğleden sonra başarıyla sona erdiği açıklandı. Arıtma tesisi ve ekipmanların, kontrol sürecine tabi tutulacağı belirtilirken, yaklaşık 3 haftalık sürenin ardından tahliyenin 2'nci etabının başlayacağı kaydedildi.

TEPCO, önümüzdeki Mart ayında sona erecek mali yıl boyunca 31 bin 200 tona tekabül eden 40 tanktaki arıtılmış atık suyu 4 etapta tahliye etmeyi hedefliyor. Güvenlik prosedürleri kapsamında yüksek miktarda arıtılmış suyun bir defada salınamaması nedeniyle tahliye işleminin tamamlanmasının 30 yılı bulması bekleniyor.

Tahliye tepkilere rağmen başlamıştı

Japonya Hükümeti, 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami nedeniyle nükleer sızıntı yaşanan Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun kontrollü olarak denize salınmasına karar vermişti. Bunun üzerine Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) uluslararası standartlara uygun olduğunu açıkladığı tahliye, geçtiğimiz 24 Ağustos'ta başlamış, ülkedeki balıkçılar ve Çin başta olmak üzere bazı kesimlerin tepkisine neden olmuştu. Japonya hükümeti ve TEPCO tahliye sonrasında bölge açıklarından alınan su örneklerindeki radyoaktivite seviyesinin güvenli sınırlar içinde olduğunu açıklamıştı. - TOKYO