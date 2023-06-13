Fukushima'dan Pasifik'e nükleer atık suyu boşaltma planı tepki çekiyor

Japonya'daki arızalı Fukushima Daiichi nükleer enerji santralinin operatörü, yurtiçi ve yurtdışından gelen şiddetli itirazlara rağmen nükleer kirli suyu Pasifik'e boşaltmak için ekipmanı test etmeye başladı. Birçok kişi nükleer kirlenmenin çevresel etkisinin geri döndürülemez olacağı ve test edilemeyeceği endişesi taşırken, bu yöndeki korkular artıyor.

Japonya'daki arızalı Fukushima Daiichi nükleer enerji santralinin operatörü, yurtiçi ve yurtdışından gelen şiddetli itirazlara rağmen nükleer kirli suyu Pasifik'e boşaltmak için ekipmanı test etmeye başladı.

Birçok kişi nükleer kirlenmenin çevresel etkisinin geri döndürülemez olacağı ve test edilemeyeceği endişesi taşırken, bu yöndeki korkular artıyor.

SES 1 (Japonca): MIZUHO FUKUSHIMA, Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı:

"Radyoaktif maddeler bir yere boşaltıldıklarında geri alınamıyor, bu yüzden de yoğun şekilde kontrol edilmeleri gerekiyor. Bu tür maddeler okyanusa bırakılırsa yönetilemez hale gelir. Bunun gerçekleşmesine izin veremeyiz."

SES 2 (Japonca): TOSHIKO OKADA, Bir vatandaş grubunun üyesi:

"Temiz okyanusumuz ve güzel yuvamız bize geri verilmeli. Nükleer atık suyu okyanusa boşaltmayın."

SES 3 (Japonca): MUKAI, Sanya İşgücü Merkezi üyesi:

"Nükleer atık sulardaki radyoaktif elementler, yosun ve balıkları içeren gıda zinciri yoluyla insan vücuduna dönecek ve insan sağlığına zarar verecek. Şirketinizin atık suyu depolayacak başka bir yeri olmadığı iddiası yersiz. Bu, 1972 Denizlerin Atıklar ve Diğer Maddelerin Boşaltılması Yoluyla Kirletilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi'nin ihlalidir."

Japon basınına göre, boşaltma tesisindeki test faaliyetinin yaklaşık iki hafta sürmesi beklenirken, mesele çevrimiçi platformlarda infial yaratıyor.

Japonya Sanayi Bakanı Nishimura Yasutoshi Cumartesi günü yerel balıkçılık temsilcileriyle bir araya gelerek, Ibaraki eyaletinin merkezi Mito'ya yapılması planlanan boşaltma işlemi hakkındaki görüşlerini dinledi. Temsilciler "Kirli suyun denize boşaltılmasına kesinlikle karşıyız" diyerek konuyla ilgili ciddi kaygılarını dile getirdi.

Japonya'nın önde gelen dört gazetesinden biri olan Asahi Shimbun'a göre, Japon hükümeti 2015 yılında Fukuşima eyaleti balıkçılık kooperatifi birliğine, ilgili kişilerin rızası alınmadan arıtılmış suyun bertaraf edilmeyeceğini taahhüt eden bir belge vermişti.

Ancak balıkçılık kooperatifi birliği başkanı Masami Tobita, "Hükümetin asılsız söylentilere karşı planladığı karşı tedbirler, talep ettiklerimizin çok gerisinde kalıyor. Kirli suyun denize boşaltılması planına kesinlikle karşıyız" dedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tokyo'dan bildiriyor. (XHTV)