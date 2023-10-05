Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nden Nükleer Atık Suyu Boşaltma İşlemi Başladı
Japonya, hasarlı Fukushima Daiichi nükleer santralindeki nükleer kirli atık suyunun Pasifik Okyanusu'na boşaltma işleminin ikinci aşamasını başlattı. Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi, yerel saatle 10.30 civarında boşaltma işlemine başlandığını duyurdu. 17 günde 7.800 ton radyoaktif atık suyun boşaltılması planlanıyor.
TOKYO, 5 Ekim (Xinhua) -- Japonya, hasarlı Fukushima Daiichi nükleer santralindeki nükleer kirli atık suyu Pasifik Okyanusu'na boşaltma işleminin ikinci aşamasını Perşembe günü başlattı.
Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'ne göre, yerel balıkçılar ve diğer ülkeler arasında artan endişelere ve muhalefete rağmen, boşaltma işlemi yerel saatle 10.30 civarında başlatıldı.
Şirket, 17 günde 7.800 ton radyoaktif atık suyun boşaltılmasının planlandığını belirtti. Bu rakam, 11 Eylül'de sona eren ilk boşaltma işlemiyle hemen hemen aynı miktara tekabül ediyor.