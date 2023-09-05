Fujian'da Tayfun Kaynaklı Sele Kapılan 3 Kişi Aranıyor

Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da bir itfaiye aracının tayfun kaynaklı sele kapılması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Tayfunun neden olduğu şiddetli yağışlar bölgeyi etkisi altına aldı.

FUZHOU, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da Salı günü sabah saatlerinde bir itfaiye aracının tayfun kaynaklı sele kapılması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çin Ulusal İtfaiye ve Kurtarma İdaresi'nin verdiği bilgilere göre, sabah 04.15 sularında Yongtai ilçesine bağlı Chili köyünde 9 kişiyi taşıyan bir itfaiye aracı kurtarma operasyonu sırasında sel sularına kapıldı. Bu kişilerden 6'sı sabah 08.00 itibarıyla kurtarıldı.

Fujian meteoroloji gözlemevinden yapılan açıklamaya göre Çin'de bu yılın 11. tayfunu olan Haikui Tayfunu sabah 05.20 sularında Fujian'ın Dongshan ilçesinin kıyı bölgesine ulaştı ve ilçe merkezi yakınlarında saniyede 20 metreye kadar ulaşan boralar meydana getirdi.

Haikui Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışlar Fuzhou kentini vuruyor. Pazartesi sabah 06.00'dan Salı sabah 06.00'ya kadar Yongtai'nin de dahil olduğu bölgelerde 24 saatlik yağış miktarı 300 milimetreyi aştı.