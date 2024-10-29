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Fuji Dağı'nda Rekor Kar Yağışı Gecikmesi

Fuji Dağı'nda Rekor Kar Yağışı Gecikmesi
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Japonya'nın simgelerinden Fuji Dağı'nda ekim ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen henüz kar yağışı görülmedi. Meteoroloji Ajansı, bu durumu rekor bir gecikme olarak değerlendirdi. Uzmanlar, iklim değişikliğinin gelecekte dağın ekosistemine ciddi etkileri olabileceği uyarısında bulundu.

JAPONYA'da Fuji Dağı'nda ekim ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen henüz kar yağışı görülmedi. Bu durum, Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından rekor bir gecikme olarak değerlendirildi.

Japonya'nın simgelerinden biri olan Fuji Dağı'nda, bu yıl ekim sonuna yaklaşılmasına rağmen henüz kar yağışı görülmedi. Japonya Meteoroloji Ajansı yetkilileri, ilk kar yağışının bu kadar gecikmesinin rekor niteliğinde olduğunu vurguladı. Normalde eylül ortalarında kar yağışının görüldüğü dağın zirvesinde kar eksikliği, özellikle Japonya'da iklim değişikliği tartışmalarına neden oldu. Bilim insanları, gelecekte dağın iklimsel değişimlerden daha fazla etkilenebileceğini belirterek, bu durumun turizm, ekosistem ve bölgedeki su kaynakları üzerinde ciddi sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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