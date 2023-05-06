Fuat Oktay, İngiltere'de Türk Gönüllüleri Derneği'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme törenine katılmak için İngiltere'ye gitti. Londra'da Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneği'ni ziyaret eden Oktay, dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi temsilen İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme törenine ve İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin törene katılan heyet başkanları onuruna vereceği resepsiyona katılmak için geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da dün Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneği'ni ziyaret etti.

Oktay, dernek çalışmaları hakkında bilgi alarak "Londra'da sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetleriyle Türk kültürümüzü yaşatan derneğimizi kıymetli işleri için yürekten kutluyorum" açıklamasını yaptı.