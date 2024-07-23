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Frontex, Paris 2024 Olimpiyatları için destek kuvvet sağlayacak

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Avrupa Birliği sınır polis gücü Frontex, Paris 2024 Olimpiyatları için Fransız kolluk kuvvetlerine destek vereceğini duyurdu. Frontex, 230 kişilik polis gücüyle Fransız yetkililere sınır yönetiminde yardımcı olacak.

Avrupa Birliği sınır polis gücü Frontex, Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz günü başlayacak Paris 2024 Olimpiyatları için destek kuvvet sağladığını duyurdu.

Frontex bugün yaptığı açıklamada küresel etkinliğin emniyetini ve güvenliğini sağlamak amacıyla Fransız kolluk kuvvetlerine rekor sayıda güvenlik gücü sağladıklarını ifade etti. Frontex, polis gücünün Ekim ayına kadar görev yapacağını ve ortalama 230 kişilik polis gücüyle Fransız yetkililerin sınır yönetimini destekleyeceklerini belirtti.

FRONTEX TAKTİK DESTEK POLİSLERİ DE GÖREV YAPACAK

Frontex öncelikli görev yerlerinin uluslararası havaalanları, limanlar, tren istasyonları gibi önemli yerler olduğunu ve sadece Paris'teki havalimanlarında 125'ten fazla Frontex polisi olacağını vurguladı. Frontex açıklamasında ayrıca "Sınır Muhafızlarına ek olarak, İleri Düzey Tespit Polisleri, belge ve kimlik dolandırıcılığına odaklanarak güvenlik önlemlerini artırmak için kritik noktalarda bulunacaktır. Frontex Taktik Destek Polisleri, bu önemli takviyeyi koordine edecek ve Fransa'daki çeşitli sınır geçiş noktalarında verimli operasyonel destek sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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