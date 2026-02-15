Haberler

Almanya'da Cdu Kurultayı'nda Alkol Servisine Geçici Sınırlama

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, CDU Kurultayı'nda oturumların zamanında tamamlanabilmesi için alkol servisine geçici olarak ara verilmesini talep etti. Katılımcıların oturum bitimine kadar salonda kalmalarının önemine dikkat çekildi.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Stuttgart'ta 20-21 Şubat tarihlerinde düzenlenecek CDU Kurultayı'nın ilk akşamında yoğun program ve oturumların zamanında tamamlanması için alkol servisine geçici olarak ara verilmesini istedi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, parti yönetimi delegelere gönderdiği yazıda, gündemdeki önerilerin planlanan sürede sonuçlandırılabilmesi için katılımcıların oturum bitimine kadar genel kurul salonunda kalmasının önemine dikkat çekildi. Bu nedenle oturum tamamlanana kadar alkol servisi yapılmaması talep edildi.

Alkollü ikramın ise oturumların ardından düzenlenecek Baden-Württemberg temalı akşam etkinliğinde başlayacağı belirtildi.

CDU Parti Kurultayı, gelecek hafta cuma ve cumartesi günleri Stuttgart kentinde gerçekleştirilecek. Kurultayda Merz'in parti genel başkanlığına yeniden seçilmesi beklenirken çok sayıda önergenin de ele alınacağı bildirildi. Ayrıca eski Başbakan Angela Merkel'in siyaseti bırakmasının ardından ilk kez bir CDU kurultayına katılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Kaynak: ANKA / Dünya
