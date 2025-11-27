Fransız Polis Müfettişi Lucas Philippe, Interpol Başkanlığı'na Seçildi

FAS'ta düzenlenen Interpol Genel Kurulu'nda Fransız polis müfettişi Lucas Philippe başkan seçildi.

Interpol'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fas'ta düzenlenen 93'üncü Interpol Genel Kurulu'nda, Fransız polis teşkilatından Lucas Philippe'in Interpol Başkanlığı'na seçildiği bildirildi. 84 oy alarak başkan seçilen 53 yaşındaki Philippe'in, Fransız polis genel müdürüne bağlı olarak Avrupa ve uluslararası ilişkilerden sorumlu danışman olarak görev yaptığı belirtildi.