Fransız Polis Müfettişi Lucas Philippe, Interpol Başkanlığı'na Seçildi

Fransız Polis Müfettişi Lucas Philippe, Interpol Başkanlığı'na Seçildi
Güncelleme:
Fas'ta düzenlenen 93'üncü Interpol Genel Kurulu'nda, Fransız polis müfettişi Lucas Philippe, 84 oy alarak Interpol Başkanı seçildi.

FAS'ta düzenlenen Interpol Genel Kurulu'nda Fransız polis müfettişi Lucas Philippe başkan seçildi.

Interpol'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fas'ta düzenlenen 93'üncü Interpol Genel Kurulu'nda, Fransız polis teşkilatından Lucas Philippe'in Interpol Başkanlığı'na seçildiği bildirildi. 84 oy alarak başkan seçilen 53 yaşındaki Philippe'in, Fransız polis genel müdürüne bağlı olarak Avrupa ve uluslararası ilişkilerden sorumlu danışman olarak görev yaptığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
