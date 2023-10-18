Fransa'nın Toulouse kentindeki Toulouse-Jean Jaures Üniversitesinde yüzlerce öğrenci, Filistin halkı ile dayanışma mesajı vermek için toplandı. Göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınayarak Filistin'e desteklerini gösterdi.

Fransız öğrenciler Filistin'e destek için toplandı

İsrail güçlerinin 2 Filistinliyi daha öldürmesiyle işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 64'e çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ramallah'ın Şakba beldesinde 2 kişinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Görgü tanıkları, onlarca Filistinli gösterici ile İsrail güçleri arasında Şakba'nın girişinde arbede çıktığını ve İsrail güçlerinin plastik mermiyle göstericilere müdahale ettiğini söyledi.

Filistinliler ile İsrail güçleri arasında Ramallah ile El-Bire kentleri girişlerinde de arbede yaşandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde Şakba'da İsrail ordusunun öldürdüğü kişilerin 17 yaşındaki Kays Teym Şeleş ve 15 yaşındaki Halil Muhammed Halil olduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 64'e yükseldi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.