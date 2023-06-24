Fransız Müslüman şoför: Başörtüsüne karışılmadan özgürce çalışabildiğim için Uber şoförlüğü yapıyorum

Fransa'da Uber gibi uygulamalar aracılığıyla özel ulaşım hizmeti veren başörtülü Fransız Müslüman şoför Abilene Belkaid, zaman kısıtlaması olmadan ve başörtüsüne karışılmadan özgürce çalışabildiği için bu mesleği seçtiğini söyledi.

Fransa'da Uber gibi uygulamalar aracılığıyla özel ulaşım hizmeti veren başörtülü Fransız Müslüman şoför Abilene Belkaid, zaman kısıtlaması olmadan ve başörtüsüne karışılmadan özgürce çalışabildiği için bu mesleği seçtiğini söyledi.

Fransız Müslüman Abilene Belkaid, 1 Ekim 2022'den bu yana Uber dahil 3 farklı uygulamayla özel ulaşım hizmeti veriyor.

39 yaşındaki Belkaid, şoförlüğü ve Müslüman olma hikayesini AA muhabirine anlattı.

Daha önce engelli çocuklar için şoförlük yaptığını söyleyen Belkaid, bunu bir iş sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirdiğini ve bazı yükümlülüklerinin olduğunu kaydetti.

Belkaid, "5 çocuğum olduğu için işi aile hayatımla birlikte idare etmem zordu. Bu nedenle kendi hesabıma çalıştığım bir işe ihtiyacım olduğunu anladım." dedi.

Artık iş saatlerini kendisinin seçtiğini belirten Belkaid, "İstediğim zaman çalışmak özgürlük ve araba kullanmayı seviyorum. Bu nedenle bu işi seçtim." ifadelerini kullandı.

Başörtüsü takıp takmayacağına kimsenin karışamayacak olmasının, bu mesleği seçme nedenlerinden bir diğeri olduğuna işaret eden Belkaid, "Kimse başörtüsü takıp takmayacağımı söyleyemeyeceği için de bu işi tercih ettim." şeklinde konuştu.

" Fransa'da başörtüsü sorunu var"

Daha önce başörtüsü taktığı için iş başvurusunun hiç reddedilmediğini ifade eden Belkaid, "Ancak Fransa'da başörtüsü sorunu var." dedi.

Sonradan İslamiyeti seçen Belkaid, başörtüsü taktığından bu yana Müslüman karşıtlığını (İslamofobi) hissettiğini dile getirdi.

Belkaid, artık daha fazla çalışan başörtülü kadın gördüğünü ifade ederek Fransa'da başörtüsünün yasak olmadığına ancak kamu kurumlarında başörtüsüyle iş bulmanın zor olduğuna dikkati çekti.

Fas'ta İslam'ı seçti

Fas'ta 2000'de tanıştığı eşinin kendisine İslamiyetten söz ettiğini belirten Belkaid, İslam dini hakkında araştırmalar yaptığını söyledi.

Belkaid, "(İslam'ı) hemen kabul ettim, medyada gördüğümüz ve duyduklarımızın aksine barış dini olduğunu düşündüm." diye konuştu.

Önce oruç tutmaya çalıştığını, 2005'te de Fas'ta Müslüman olduğunu anlatan Belkaid, bu ülkede yaşadığı bir yıl içinde başörtüsü takmaya başladığını ifade etti.

"Fransa'da bazı yerlerde başörtüsü takmak zor"

Belkaid, "Fransa'ya döndüğümde başörtüsünü muhafaza edip etmeyeceğimi sordum kendime ancak bir defa taktığımda çıkartamazdım. (Başörtümü) muhafaza ettim ancak çok zor oldu. Fransa'da bazı yerlerde başörtüsü takmak zor." dedi.

Abilene Belkaid, Paris'te ise başörtüsü sorununun fazla hissedilmediği yorumunda bulundu.

Kadın müşteriler kadın şoförden memnun

Kadın müşterilerinin yüzde 70'inin, kadın şoförle seyahat etmekten duydukları memnuniyeti belirttiklerini anlatan Belkaid, "Yeterince kadın şoför olmadığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kadın müşterilerinin ayrıca özel ulaşım uygulamalarına kadın veya erkek şoför seçeneğinin eklenmesi taleplerini dile getirdiklerini aktaran Belkaid, birçok kadının şoförünü kendisinin seçmek istediğini söyledi.

Belkaid, bir keresinde anne, baba ve çocuk olmak üzere aracına 3 müşteri aldığını kaydederek, "(Babanın) beni gördüğünde rahatsız olduğunu hissettim. Kadın olduğum için mi yoksa başörtüsü taktığım için mi bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Araçla sadece yaklaşık 300 metre yol katetmişken babanın, "Sizinle kendimi güvende hissetmiyorum, (arabadan) ineceğim." dediğini anlatan Belkaid, ardından ailenin eşyasını da alıp arabadan indiklerini belirtti. Belkaid, "Bu, yaşadığım tek olumsuz deneyimdi." dedi.???????