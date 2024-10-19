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Fransız Milletvekili Portes'ten Biden'a Soykırım İfadeleri

Fransız Milletvekili Portes'ten Biden'a Soykırım İfadeleri
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Fransız muhalif milletvekili Thomas Portes, ABD Başkanı Joe Biden'ın liderlerle birlikte paylaştığı fotoğrafa tepki göstererek 'Bu, soykırım silahlarının tedarikçilerinin yüzüdür' dedi.

FRANSIZ muhalif milletvekili Thomas Portes, ABD Başkanı Joe Biden'ın paylaştığı aralarında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yer aldığı fotoğraf hakkında, "Bu, soykırım silahlarının tedarikçilerinin yüzüdür. Tarih unutmayacaktır" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Joe Biden dün Berlin'de bir araya geldi. Liderlerin gündeminde Ukrayna'ya yapılacak ek yardımlar ve Zafer Planı vardı. Almanya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden saldırgan savaşını kınadılar ve Ukrayna'ya, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin kullanımı da dahil olmak üzere ek güvenlik, ekonomik ve insani yardım sağlama planlarını görüştüler. Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukuka, egemenlik ile toprak bütünlüğüne saygıya dayalı adil ve kalıcı bir barışı güvence altına alma çabalarında Ukrayna'yı desteklemeye devam etme kararlılıklarını yinelediler" ifadeleri kullanıldı.

FRANSIZ MİLLETVEKİLİ PORTES'DEN TEPKİ

Fransız muhalif milletvekili Thomas Portes, liderlerin Berlin'de bir araya geldikleri bir fotoğrafı paylaşan ABD Başkanı Joe Biden'a cevap vererek, "Bu, soykırım silahlarının tedarikçilerinin yüzüdür. Tarih unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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