Fransız Hükümeti İsrail'de Mahsur Kalan Vatandaşlarını Ülkeye Getiriyor

Fransız hükümeti, İsrail'de mahsur kalan vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için charter uçuşları düzenleyeceğini duyurdu. Uçuşlarda öncelik, küçük yaştaki refakatsiz çocuklar, hamile kadınlar, engelliler ve acil tıbbi sorunları olan kişilere verilecek.

PARİS, 13 Ekim (Xinhua) -- Fransız hükümeti, İsrail'de mahsur kalan vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için 13 ve 14 Ekim tarihlerinde daha fazla charter uçuşu düzenleyeceğini bildirdi.

Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, bu uçuşlarda küçük yaştaki refakatsiz çocuklar, hamile kadınlar, engelliler ve acil tıbbi sorunları olan kişilere öncelik verileceği belirtildi.

Açıklamada, hükümetin İsrail'e ticari uçuşları en kısa sürede yeniden başlatmak üzere ulusal havayolu şirketi Air France ile yakın irtibat halinde olduğu da belirtildi.

Perşembe günü 14.40'ta Tel Aviv'den havalanıp 18.35'te Paris'in Charles de Gaulle Havalimanı'na ulaşan bir sefer planlandı.

Bakanlık, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmada en az 12 Fransız vatandaşının hayatını kaybettiği ve 17 vatandaşın da kayıp olduğunu kaydetti.