Fransız girişimci: Çin sistemi ABD sisteminden daha iyi

Fransız girişimci Arnaud Bertrand, Çin'in eşsiz tarihinin bir ürünü olan Çin sisteminin, ülkenin özel gerçekliğine uyduğunu ve halkına istikrar, refah ve özgürlük sunmada daha başarılı olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 21 Haziran (Xinhua) -- Fransız girişimci Arnaud Bertrand, Çin'in eşsiz tarihinin bir ürünü olan Çin sisteminin, ülkenin özel gerçekliğine uyduğunu ve halkına istikrar, refah ve özgürlük sunmada daha başarılı olduğunu belirtti.

Bertrand, "Çin Sistemi ABD Sisteminden Daha mı İyi?" başlıklı hararetli çevrimiçi tartışma programı sırasında Çin modelinin "Çin'e özgü olduğunu" ve ülkenin çok uzun ve eşsiz tarihinin bir ürünü olduğunu söyledi.

Çin'de yaşamış olan Fransız girişimci, "Sistem, Çin'in bugün içinde bulunduğu son derece özel bağlama da uyuyor" dedi.

Kar amacı gütmeyen ABD'li eğitim kuruluşu Intercollegiate Studies tarafından Nisan başında düzenlenen tartışma programı, YouTube'da çoğu Bertrand'ı destekleyen yaklaşık 1.200 yorum aldı.

Bertrand, Batı ve değerleri on yıllar boyunca insanlara özgürlük, refah ve istikrar sağlamak için çok şey yapmış olsa da "artık bu yoldan giderek uzaklaşıldığına ilişkin küçük şüpheler oluştuğunu" söyledi.

Bertrand, buna karşılık "Çin sisteminin halkına istikrar, refah ve hatta özgürlük sağlamada pek çok açıdan daha iyi bir duruma geldiğini" vurguladı.

Girişimci ayrıca Çin'in yoksulluğun azaltılması konusundaki dikkat çekici başarılarından bahsederek, bunun dünya çapındaki yoksulluğun azaltılması çalışmalarında görülen en kapsamlı ve hızlı süreç olduğunu ve pek çok insana kişisel özgürlük sağladığını belirtti.

Çin, kırsalda yaşayan yaklaşık 100 milyon yoksul insanı son sekiz yılda yoksulluktan kurtararak 2021'de mutlak yoksulluğun ortadan kaldırıldığını ilan etmişti.

ABD Nüfus Sayımı Bürosu'nun istatistiklerine atıfta bulunan Bertrand, ABD vatandaşlarının yüzde 6'sının derin yoksulluk yaşadığına işaret ederken, ABD nüfusunun yüzde 25'inin gıda satın alacak para bulma konusunda endişeli olduğunun da bir anketle ortaya konulduğu vurguladı.

Girişimciye göre yoksulluk, özgürlüğün antitezi olduğu için bu insanlar gerçekten özgür değiller.

Harvard Üniversitesi'nin 13 yıllık çalışmasından da alıntı yapan Bertrand, çalışmanın, Çinlilerin yüzde 93'ünün merkezi hükümetten memnun olduğunu, buna karşılık ABD'deki katılımcıların yalnızca yüzde 20'sinin hükümete güvendiğini gösterdiğine işaret etti.

Bertrand, Çin insanları yoksulluktan kurtarmak için 2014 ve 2021 yılları arasında 14 trilyon yuan (yaklaşık 2.1 trilyon ABD doları) yatırım yaparken, ABD'nin ise bu miktarı Ortadoğu ve Afganistan'daki savaşlara harcadığını belirtti.

Bertrand ayrıca Xinjiang'da insan hakları ihlalleri yapıldığı yönündeki suçlamaların doğru olmadığını belirterek, ABD'nin bölgeden yapılan ihracata koyduğu yasağın Uygur halkına daha fazla zarar verdiğini söyledi.