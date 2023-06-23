Fransız girişimci Arnaud Bertrand: Çin'in para harcama tercihleri refahı artırıyor

Fransız girişimci ve influencer Arnaud Bertrand, ABD'de düzenlenen bir tartışma programında Çin ve ABD hükümetlerinin para harcama tercihlerinin, iki ulusun farklı önceliklerini ve bunların refaha etkisini ortaya koyduğunu söyledi. Bertrand, Çin'in vatandaşlarını daha müreffeh kılmak için benimsediği yaklaşımın Batı'nın yaklaşımıyla karşılaştırılması gerektiğini belirtti.

Fransız girişimci ve influencer Arnaud Bertrand, kısa süre önce ABD'de düzenlenen bir tartışma programında Çin ve ABD hükümetlerinin para harcama tercihlerinin, iki ulusun farklı önceliklerini ve bunların refaha etkisini ortaya koyduğunu söyledi.

SES (İngilizce): ARNAUD BERTRAND, Fransız girişimci ve influencer:

"Bence bu meseleye doğru bakmanın yolu, Çin'in vatandaşlarını daha müreffeh kılmak için benimsediği yaklaşımla Batı'nın yaklaşımını karşılaştırmak ve hangisinin uzun vadede sürdürülebilir refah üretme olasılığının olduğunu değerlendirmektir.

2014 ile 2021 yılları arasında insanları yoksulluktan kurtarmaya ayrılan tüm doğrudan fonları toplarsak, Çin bu çalışmalar için yaklaşık 14 trilyon yuana yakın yani yaklaşık 2,1 trilyon ABD doları harcamıştır.

Söz konusu meblağ aşağı yukarı ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın 11 Eylül sonrasında Ortadoğu ve Afganistan'daki savaşlara harcadığına eşittir. Bu, iki ulusun farklı önceliklerini ve bunların refahı nasıl etkilediğini açıkça ortaya koyuyor."

Xinhua Küresel Servisi tarafından üretilmiştir.