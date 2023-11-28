Üye Girişi
Haberler

Fransız donanmasının amfibi hücum gemisi Mısır'a ulaştı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız donanmasının amfibi hücum gemisinin Mısır'a vardığını duyurdu. Macron, geminin Gazze'ye insani yardım amacıyla bölgede bulunduğunun altını çizdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız donanmasının amfibi hücum gemisinin Mısır'a vardığını duyurdu. Macron, geminin Gazze'ye insani yardım amacıyla bölgede bulunduğunun altını çizdi.

Macron, bugün yaptığı açıklamada L9015 borda numaralı Dixmude amfibi hücum gemisinin Gazze'ye yapılacak insani yardımlarda destek vermek üzere bölgede bulunduğunu belirterek "Dixmude, Gazze'den yaklaşık elli kilometre uzaktaki Mısır'a ulaştı. (Gemi) insani acil duruma çözüm bulma çabalarını desteklemek için burada. Ordumuza, doktorlarımıza, diplomatlarımıza ve ortaklarımıza teşekkürler. Dayanışma içinde bir aradayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Fransa Gazze Mısır Uluslararası İlişkiler Dünya Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title