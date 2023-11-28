Fransız donanmasının amfibi hücum gemisi Mısır'a ulaştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız donanmasının amfibi hücum gemisinin Mısır'a vardığını duyurdu. Macron, geminin Gazze'ye insani yardım amacıyla bölgede bulunduğunun altını çizdi.

Macron, bugün yaptığı açıklamada L9015 borda numaralı Dixmude amfibi hücum gemisinin Gazze'ye yapılacak insani yardımlarda destek vermek üzere bölgede bulunduğunu belirterek "Dixmude, Gazze'den yaklaşık elli kilometre uzaktaki Mısır'a ulaştı. (Gemi) insani acil duruma çözüm bulma çabalarını desteklemek için burada. Ordumuza, doktorlarımıza, diplomatlarımıza ve ortaklarımıza teşekkürler. Dayanışma içinde bir aradayız" dedi.