Fransız Donanması Yemen kıyılarından gelen İHA'ları vurdu

Fransız Donanması'na ait fırkateyn Languedoc, Yemen kıyılarından kendisine doğru gelen iki insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Fransız Donanması, dün Kızıldeniz'de Languedoc adlı fırkateynin, Yemen kıyılarından gelen 2 İHA'yı vurduğunu duyurdu.

Fransız Donanması'ndan yapılan açıklamada, "9 Aralık günü Fransız Donanması'na ait fırkateyn Languedoc, Yemen kıyılarından kendisine doğru gelen iki insansız hava aracını (İHA) düşürdü. İHA'lar Yemen'in 110 kilometre açığında, Al Hudaydah yakınlarında tespit edilerek imha edildi. Languedoc fırkateyni Kızıldeniz'de ulusal komuta zinciri altında görev yapmaktadır" denildi.