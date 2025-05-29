Fransa ve Suudi Arabistan, Filistin için İki Devletli Çözüm Konferansı Düzenliyor

(ANKARA) - Fransa ve Suudi Arabistan, 17-20 Haziran günleri arasında Birleşmiş Milletler'in New York'taki merkezinde düzenlenecek "İki Devletli Çözüm Konferansı"na öncülük edecek. Konferansta, Filistin devletinin kurulmasına yönelik uluslararası destekli bir yol haritası hazırlanması hedefleniyor. Paris'in uzun zamandır gündeminde olan Filistin'i resmen tanıma konusunda söz konusu konferansın kritik bir eşik olması bekleniyor.

Fransa ve Suudi Arabistan'ın öncülüğünde, 17-20 Haziran tarihleri arasında Birleşmiş Milletler'in New York'taki merkezinde düzenlenecek olan "İki devletli çözüm konferansı" için hazırlıklar sürüyor. Suudi Arabistan'a göre konferansın amacı, Filistin devletinin kurulmasına yönelik bir "yol haritası" niteliğinde nihai bir belge ortaya koymak.

Söz konunu belge, İsrail-Filistin çatışmasının farklı boyutlarına dair somut öneriler geliştiren sekiz uzman grubunun çalışmalarına dayanacak. Başlıklar arasında devlet inşası, güvenlik, ekonomi, insani meseleler ve kalıcı barışın sağlanması yer alıyor. Uzman gruplarında önemli rol üstlenen ülkeler arasında Ürdün ve İspanya (devlet inşası), İtalya ve Endonezya (güvenlik), Norveç ve Japonya (ekonomik temeller) öne çıkarken, AB ve Arap Ligi ise barışın sürdürülebilirliği konusundaki öneriler geliştirme konusunu koordine ediyor.

Fransa medyasının resmi kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, konferansın temelini, Gazze Savaşı'nın şiddetlenmesi, İsrail'in yerleşim faaliyetlerini hızlandırması ve bazı İsrailli liderlerin Gazze'yi yeniden işgal edip halkını yerinden etme yönündeki açıklamaları karşısında, iki devletli çözümün ciddi tehdit altında olması oluşturuyor.

Fransa, çatışmanın süresiz ertelenmesi ya da dondurulması fikrinin artık sürdürülemez olduğunu savunuyor. Askeri çözümlerin başarısız olduğu bir ortamda, yalnızca karşılıklı tanımaya ve bir Filistin devleti kurulmasına dayalı siyasi bir çözümün kalıcı barış sağlayabileceği vurgulanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen ay yaptığı bir açıklamada, Filistin'in tanınmasının "birkaç ay içinde" gerçekleşebileceğini belirtmiş ve bu adımın, Suudi Arabistan'la birlikte ev sahipliği yapacakları Haziran ayındaki BM konferansında atılabileceğini ifade etmişti.

Fransız yetkililer, konferansın nihai bir çözümden çok, barış sürecine yeniden ivme kazandırmayı ve bunu somut önerilerle desteklemeyi amaçladığını vurguluyor. Paris ayrıca Filistin Yönetimi'nin reforme edilmesi ve Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini belirtiyor. Bu çerçevede güvenilir bir Filistinli liderlik oluşturulması hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında henüz Filistin'i tanımamış Batılı ülkelerin bu adımı atması beklenirken, İsrail'i henüz tanımamış Arap ve İslam ülkelerine de normalleşme yönünde adım atma çağrısı yapılacak.