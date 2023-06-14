Fransa ve Moldova Dışişleri Bakanları AB Üyelik Sürecini Görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, Paris'te Moldova'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini ve iki ülke arasındaki ilişkiyi görüştü. Görüşmede Colonna, Fransa'nın bu süreçte Moldova'yı desteklemeye devam etme taahhüdünü dile getirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, Paris'te Moldova'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini ve iki ülke arasındaki ilişkiyi görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Colonna ve Popescu'nun görüşmede 1 Haziran'da Moldova'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) ikinci toplantısını, Moldova'nın AB sürecini ve bu kapsamda ülkenin yürüttüğü reformları masaya yatırdığı ifade edildi.

Görüşmede Colonna, Fransa'nın bu süreçte Moldova'yı desteklemeye devam etme taahhüdünü dile getirdi.

Açıklamada, Fransız Bakanın ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşı bağlamında Moldova'ya yönelik istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı bu ülkeyi desteklemek için seferber olduğu ifade edildi.

Görüşmede iki bakan, Fransa ve Moldova arasındaki ilişkileri de ele aldı.