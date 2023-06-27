Fransa ve Kuveyt stratejik diyalog için mutabakat zaptı imzaladı

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah el-Cabir es-Sabah, stratejik diyalog için mutabakat zaptı imzaladı. İki bakan, ülkeleri arasında bakanlık düzeyinde stratejik diyalog için mutabakat zaptı imzalarken, özellikle ekonomi, yatırım, kültür ve iklim değişikliğiyle mücadele meselelerinde işbirliklerini güçlendirme konusunda anlaştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah el-Cabir es-Sabah, stratejik diyalog için mutabakat zaptı imzaladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Paris'te bir araya gelen Colonna ve Sabah, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı ve bu savaşın sonuçlarını, bölgesel meseleleri ve gelecek Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'nı masaya yatırdı.

İki bakan, ülkeleri arasında bakanlık düzeyinde stratejik diyalog için mutabakat zaptı imzalarken, özellikle ekonomi, yatırım, kültür ve iklim değişikliğiyle mücadele meselelerinde işbirliklerini güçlendirme konusunda anlaştı.

Colonna ve Sabah, kalkınma, idari işbirliği ve askeri eğitim alanlarında farklı anlaşmalar imzaladı.