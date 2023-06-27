Üye Girişi
Haberler
Fransa ve Kuveyt stratejik diyalog için mutabakat zaptı imzaladı

Fransa ve Kuveyt stratejik diyalog için mutabakat zaptı imzaladı

Dünya Haberleri

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah el-Cabir es-Sabah, stratejik diyalog için mutabakat zaptı imzaladı. İki bakan, ülkeleri arasında bakanlık düzeyinde stratejik diyalog için mutabakat zaptı imzalarken, özellikle ekonomi, yatırım, kültür ve iklim değişikliğiyle mücadele meselelerinde işbirliklerini güçlendirme konusunda anlaştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah el-Cabir es-Sabah, stratejik diyalog için mutabakat zaptı imzaladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Paris'te bir araya gelen Colonna ve Sabah, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı ve bu savaşın sonuçlarını, bölgesel meseleleri ve gelecek Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'nı masaya yatırdı.

İki bakan, ülkeleri arasında bakanlık düzeyinde stratejik diyalog için mutabakat zaptı imzalarken, özellikle ekonomi, yatırım, kültür ve iklim değişikliğiyle mücadele meselelerinde işbirliklerini güçlendirme konusunda anlaştı.

Colonna ve Sabah, kalkınma, idari işbirliği ve askeri eğitim alanlarında farklı anlaşmalar imzaladı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu Fransa Kuveyt Salem Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title