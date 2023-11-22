Fransa ve İsrail Savunma Bakanları Esir Takası Konusunda Görüştü

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ile Hamas arasında esirlerin takas edilmesini öngören insani arayı telefonda görüştü. Lecornu, esirlerin serbest bırakılması konusunda ülkesinin çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ile Hamas arasında esirlerin takas edilmesini öngören insani arayı telefonda görüştü.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lecornu'nun İsrailli mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde, Paris yönetimi için önemli olan esirlerin serbest bırakılması konusunda ülkesinin çalışmalarına devam edeceğini kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, Lecornu'nun "İsrail ile Hamas arasında esirlerin takas edilmesi ve insani ara için uzlaşmanın duyurulmasından" ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdiği bildirildi.

Uzlaşmanın bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, duyurulan insani aranın Gazze'deki sivil halka yardım ulaştırılmasını sağlaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, görüşmede Lecornu'nun Lübnan'ın güneyinde artan gerginlik karşısında endişe duyduğunu söylediği aktarılarak, "(Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü) UNIFIL bünyesinde konuşlandırılan askerlerin güvenliği tüm taraflarca garanti altına alınmalıdır." ifadesine yer verildi.