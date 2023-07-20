Fransa ve İsrail Dışişleri Bakanları Paris'te Görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Paris'te bir araya geldi. Colonna, görüşmede İsrail'in güvenliğine bağlı olduklarını ve İran'ın faaliyetlerinden endişe duyduklarını belirtti. Ayrıca, Filistin halkına desteklerini dile getirerek, Filistin ve İsrail meselesi için 2 devletli çözüm vurgusu yaptı.