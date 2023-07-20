Fransa ve İsrail Dışişleri Bakanları Paris'te Görüştü
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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Paris'te bir araya geldi. Colonna, görüşmede İsrail'in güvenliğine bağlı olduklarını ve İran'ın faaliyetlerinden endişe duyduklarını belirtti. Ayrıca, Filistin halkına desteklerini dile getirerek, Filistin ve İsrail meselesi için 2 devletli çözüm vurgusu yaptı.
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.
Twitter'dan ikili görüşmeye ilişkin açıklama yapan Colonna, İsrail'in güvenliğine bağlı olduklarını, İran'ın "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerinin yanı sıra nükleer tırmanışından endişe duyduklarını kaydetti.
Colonna, görüşmede, Filistin halkına yönelik desteklerini dile getirdiğini belirterek, Filistin ve İsrail meselesi hakkında 2 devletli çözüm vurgusu yaptı.