Fransa ve Hindistan Arasında Stratejik Anlaşmalar İmzalandı

Fransa'nın başkenti Paris'e resmi ziyaret düzenleyen Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ev sahibi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi sırasında iki ülke arasında havacılık ve uzay dahil birçok alanda stratejik anlaşma imzalandığı belirtildi.

Fransa'nın başkenti Paris'e resmi ziyaret düzenleyen Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ev sahibi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi sırasında iki ülke arasında havacılık ve uzay dahil birçok alanda stratejik anlaşma imzalandığı belirtildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Paris'te bir araya gelen Macron ve Modi, Fransa-Hindistan stratejik ortaklığının 25. yılı için bir yol haritası belirledi.

İki liderin görüşmesiyle birlikte Fransa ve Hindistan arasında uzay, sivil havacılık, sıfır karbon hidrojen gibi alanlarda anlaşmalar ve ortaklıklar imzalandı.

Hint-Pasifik bölgesinde ortak eylemler için iki ülke arasında bir yol haritası kabul edilirken Hindistan'ın Fransa'dan savaş uçağı ve denizaltı alımı konusundaki işbirliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Paris ve Yeni Delhi yönetimleri ayrıca sivil nükleer alanında küçük modüler reaktörlerin (SMR) inşası konusunda da işbirliği başlatmayı kararlaştırdı.

Hint-Pasifik'teki bölge ülkeleri de kapsayacak şekilde Fransa-Hindistan kalkınma fonunun kurulması kararlaştırılırken Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Hindistan'a sürdürülebilir kentler projesi için 100 milyon avro finansman sağlayacak.

Fransa ayrıca yüksek lisans sahibi ve daha önce üniversitelerinde okuyan Hintli öğrenciler için 5 yıllık Şengen vizesi verecek.

Öte yandan Hindistan'ın Fransa'nın güney kenti Marsilya'ya konsolosluk açması kararlaştırılan anlaşma kapsamında Fransa da Haydarabad'da temsilcilik açacak.