Fransa ve Filistin Dışişleri Bakanları Gerginlik Konusunda Görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Colonna'nın dün Filistinli mevkidaşı Maliki ile yaptığı telefon görüşmesinde, Fransa'nın, Filistin ve İsrail arasındaki gerginliğin derinleşmesinden duyduğu endişeyi dile getirdiği belirtildi.

Açıklamada, Colonna'nın iki ülke arasındaki gerginliği artıracak her türlü adımdan kaçınılmasının önemine değindiği belirtildi.

Colonna'nın, yasa dışı yerleşim politikalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve barış umudunu zedelediğini ifade ettiği aktarılan açıklamada, Fransız bakanın bölgede sivillere karşı her türlü saldırıyı kınadığı ifade edildi.

Açıklamada, Colonna'nın görüşmede, Filistin ve İsrail meselesine ilişkin iki devletli çözüme yönelik siyasi bir ufku yeniden tesis etmek için harekete geçilmesi gerektiğini kaydettiği belirtildi.