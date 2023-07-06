Fransa ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Müzakereleri Görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki müzakerelerin durumu ele alındı ve Fransa'nın arabuluculuk çabalarını desteklediği belirtildi. Ayrıca, iki ülke arasındaki kalıcı barışın bölgenin kültürel yapısına saygı duyularak sağlanabileceği vurgulandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan telefonda görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki bakan yaptıkları telefon görüşmesinde, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki müzakerelerin durumunu ele aldı.

Colonna, görüşmede Fransa'nın, Avrupa ve ABD'nin söz konusu 2 ülke arasındaki arabuluculuk çabalarını desteklediğini belirterek, ülkesinin de devam eden müzakerelere destek için seferber olduğunu kaydetti.

Colonna, iki ülke arasındaki kalıcı barışın ancak bölgenin kültürel yapısına saygı duyularak yapılabileceğine işaret etti.

Fransız Bakan, sahada güvenlik durumunun kötüye gitmesinden endişe duyduğunu ifade etti.