Fransa ve Brezilya Dışişleri Bakanları İlişkileri ve Küresel Meseleleri Görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere uluslararası dayanışma, küresel meseleler ve ormanların yok edilmesine karşı mücadeleyi ele aldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'nın, iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere uluslararası dayanışma, küresel meseleler ve ormanların yok edilmesine karşı mücadeleyi ele aldığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Colonna ve Vieira, görüşmede iki ülke arasındaki ilişki, uluslararası dayanışma, küresel meseleler ve ormanların yok edilmesine karşı mücadele gibi konuları masaya yatırdı.

Colonna, 2025'te düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı'na (COP30), Brezilya'nın ev sahipliği yapmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki bakan, 22-23 Haziran tarihlerinde Paris'te düzenlenecek olan Yeni Küresel Mali Pakt Zirvesini görüştü.

Vieira, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Paris'teki zirveye katılacağına belirtti.

İkili görüşmede, uluslararası hukuka bağlı olduklarını dile getirdi.

Colonna, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyan bir barışın yeniden tesis edilmesi için birlikte çalışma vurgusu yaptı.

Açıklamada, görüşmede iki dışişleri bakanının bölgesel krizleri ele aldığı ve Venezuela'da diyaloğun desteklenmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Colonna ve Vieira, Haiti'de şiddetin tırmanmasından duydukları endişeyi dile getirirken, 17-18 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği ve Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'nun (CELAC) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni görüştü.