Fransa ve Belçika'daki sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara veren uzlaşmayı 'tek nefeslik oksijen' olarak nitelendirerek taraflara kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

Fransa ve Belçika'daki STK'lar İsrail-Hamas çatışmalarına kalıcı ateşkes çağrısı yapıyor

Fransa ve Belçika'daki sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara veren uzlaşmayı "tek nefeslik oksijen" olarak nitelendirerek taraflara kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

Fransa ve Belçika merkezli STK görevlileri, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Filistin için Fransız STK'leri Platformu"nda görevli insan hakları savunucusu Pierre Motin, Gazze'de insani araya ihtiyaç duyulduğunu fakat aranın gerçek bir çözüm için yetersiz olduğunu belirtti.

Motin, Gazze'deki sivil nüfusa yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların durması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması için kalıcı ateşkes sağlanması gerektiğini kaydetti.

" Fransa'yı, Filistin halkıyla dayanışmayı amaçlayan gösterileri baltalamamaya çağırıyoruz"

Fransa'nın bir ateşkes anlaşması için İsrail hükümeti üzerindeki baskıyı arttırması gerektiğini söyleyen Motin, İsrail'in Gazze'yi işgalinin, Fransız toplumunda da kutuplaşmalara neden olduğunu aktardı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'de Fransa'da Filistin yanlısı gösterilerin yasaklanmasını "toplanma özgürlüğüne getirilen büyük ölçekli kısıtlamalar" şeklinde tanımlayan Motin, Danıştay'ın 18 Ekim tarihli, protestoların sistematik olarak yasaklanamayacağı ve kamu düzenine yönelik tehditlerin bölgesel yönetimler tarafından değerlendirilmesi yönündeki kararına işaret etti.

Motin, "Fransa'yı, ifade özgürlüğüne saygı duyulduğu sürece, Filistin halkıyla dayanışmayı amaçlayan gösterileri baltalamamaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası yasalar ve insan haklarının evrensel niteliğinin toplumdaki tüm ayrımların üstünde olduğunu belirten Motin, "Uluslararası hukuk çerçevesinde, İsrail ve Filistin'deki sivillerin korunmasına odaklanan faaliyetlerimizin, toplumumuzdaki bu ayrımları aştığına inanıyoruz." dedi.

Belçika başkanlığında AB ülkelerinin konuya yaklaşımı değişebilir

Belçika merkezli STK "Kalkınma İşbirliği Ulusal Merkezi" (CNCD) Genel Sekreteri Arnaud Zacharie de insani ara sonrasında Gazze'deki hava saldırılarının devam etmesi durumunda aranın "tek nefeslik oksijen" işlevi üstleneceğinin ve "kesinlikle yetersiz" olacağının altını çizdi.

Belçika toplumunun otoriteyle ilişkisi ve Gazze'deki gelişmelere yönelik tepkisinin Fransa'daki durumdan oldukça farklı olduğunu bildiren Zacharie, "Belçika sivil toplumunun pusulası, uluslararası hukuktur." diye konuştu.

Zacharie, şöyle devam etti:

"Burada polis, STK'lerle iletişime geçerek gösteri düzenlemelerine yardımcı oldu. Bu çatışmadan etkilenen insanların gösterilere katılarak duygularını ifade etmesi ve başka bir alanda kargaşa çıkarmaması sağlanıyor."

Belçika'nın Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı sırasında İsrail-Filistin meselesinde "oldukça etkin rol oynayacağı" değerlendirmesinde bulunan Zacharie, Belçika başkanlığında AB ülkelerinin konuya yaklaşımının değişebileceğini ifade etti.