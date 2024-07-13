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Fransa, UNRWA'ya 5 Milyon Euro Yardım Yapacak

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Fransa Dışişleri Bakanlığı, UNRWA'ya 5 milyon euro yardım yapacağını duyurdu. Fransa'nın BM Daimi temsilciliği BM genel merkezinde düzenlenen yardım konferansında yapılan açıklamada, Fransa'nın UNRWA'ya 5 milyon euro katkıda bulunarak, UNRWA'ya desteğini 2024'te 38 milyon euroya çıkaracağı belirtildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, UNRWA'YA 5 milyon euro yardım yapacağını duyurdu.

Fransa'nın BM Daimi temsilciliği BM genel merkezinde dün UNRWA için düzenlenen yardım konferansında yaptığı konuşmada, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın UNRWA'ya 5 milyon euro yardım yapacağını açıkladı. Açıklamada, "Fransa, Lübnan ve Suriye'deki Filistinli sivillere yönelik acil gıda yardımı projeleri için UNRWA'ya ek 5 milyon euro katkıda bulunarak, UNRWA'ya desteğimizi 2024'te 38 milyon euroya çıkaracak" ifadeleri kullanıldı.

UNRWA'YA FİNANSAL DESTEK ASKIYA ALINMIŞTI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin, UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı. Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2024'ün ilk çeyreğinde UNRWA'ya destek sağlanmayacağı ifade edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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