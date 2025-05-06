Fransa, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'yı Ağırlayacak

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın ilk Avrupa ziyaretini gerçekleştirecek olan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara'yı ağırlayacağını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yarın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara'yı kabul edecek. Fransa Cumhurbaşkanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Macron'un "Fransa'nın yeni bir Suriye'nin, özgür, istikrarlı, egemen ve Suriye toplumunun tüm bileşenlerine saygı duyan bir Suriye'nin inşasına verdiği desteği yineleyeceğini" belirtti. Açıklamada, "Bu toplantı, Fransa'nın barış ve demokrasi isteyen Suriye halkına yönelik tarihi taahhüdünün bir parçasıdır" denildi.

Açıklamada, Macron'un Şara ile görüşmesi sırasında, "Suriye hükümetinden taleplerini, özellikle de Lübnan dahil bölgenin istikrara kavuşturulması ve terörle mücadeleyi" vurgulayacağı belirtildi.

Macron, Suriye'nin yeni lideri Şara'yı, kendisinin de içinde bulunduğu muhaliflerin öncülüğündeki güçlerin, geçen yıl aralık ayında uzun süredir iktidarda olan Beşar Esad'ı devirmesinin ardından ilk kez, şubat ayında Fransa'yı ziyaret etmeye davet etmiş ve mart ayında bu daveti yinelemişti. Ancak bunu "sivil toplumun tüm bileşenlerini" temsil eden kapsayıcı bir Suriye hükümetinin kurulması şartına bağlayan Macron, Suriye'nin geçici hükümetiyle yaptığı ilk görüşmeleri "olumlu" olarak nitelendirdi.

Bunun üzerine, Suriye'nin yeni yetkilileri de çok dinli ve çok etnik yapılı ülkede "kapsayıcı" bir yönetim sözü verdi.

Çok sayıda ülke, yaptırımları tamamen kaldırmadan önce yeni yetkililerin davranışlarını izleyeceklerini belirtirken, "tüm dini grupları koruma ve Suriye toplumunun tamamını geçiş sürecine dahil etme sözünü" defalarca verdi.

Ancak mart ayında kıyı bölgelerinde çoğu Alevi, bin 700'den fazla kişinin öldürüldüğü mezhep çatışmaları uluslararası çapta tepkilere neden oldu.

Batı medyasında yer alan haberler göre, Dürzilerin de karıştığı son çatışmalar ve sivil toplum kuruluşlarından gelen suistimal haberleri de geçici hükümetin kendi saflarındaki saldırganları kontrol etme kabiliyetine dair şüpheleri arttırdı.

Esad'ın devrilmesinden bu yana İsrail, aralarında 2 Nisan Cuma günü Şam'daki Başkanlık Sarayı yakınlarına yapılan saldırının da bulunduğu Suriye'ye çok sayıda saldırı düzenledi. İsrail, birliklerinin Dürzi azınlığı korumak için hazır olduğunu belirterek, Başkanlık Sarayı yakınlarındaki saldırının Suriye'nin yeni yöneticilerine "açık bir mesaj" göndermeyi amaçladığını vurguladı.

Ancak Suriye'nin geçici hükümeti, saldırıyı "tehlikeli bir tırmanma" olarak nitelendirirken, Birleşmiş Milletler (BM), 3 Nisan Cumartesi günü İsrail'i Suriye'ye yönelik saldırılarını "bir an önce" durdurmaya çağırdı.