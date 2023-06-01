Fransa Senatosu, Uygurların zorla çalıştırılması kaynaklı ürünlerin ithalatını istemiyor

Fransa Senatosu, Uygurların zorla çalıştırılmasından kaynaklı ürünlerin ithalatını yasaklamayı amaçlayan önergeyi kabul etti. Önerge kapsamında, Avrupa Parlamentosu'nun ve Avrupa Birliği Konseyi'nin, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde zorla çalıştırılmadan kaynaklı üretilen ürünlerin ithalatını yasaklamaya yönelik yeni bir 'ticari araç' geliştirmesi isteniyor.