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Fransa Senatosu, Uygurların zorla çalıştırılması kaynaklı ürünlerin ithalatını istemiyor

Fransa Senatosu, Uygurların zorla çalıştırılması kaynaklı ürünlerin ithalatını istemiyor

Dünya Haberleri

Fransa Senatosu, Uygurların zorla çalıştırılmasından kaynaklı ürünlerin ithalatını yasaklamayı amaçlayan önergeyi kabul etti. Önerge kapsamında, Avrupa Parlamentosu'nun ve Avrupa Birliği Konseyi'nin, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde zorla çalıştırılmadan kaynaklı üretilen ürünlerin ithalatını yasaklamaya yönelik yeni bir 'ticari araç' geliştirmesi isteniyor.

Fransa Senatosu, Uygurların zorla çalıştırılmasından kaynaklı ürünlerin ithalatını yasaklamayı amaçlayan önergeyi kabul etti.

Fransız Senatosunda, Uygurların zorla çalıştırılmasından kaynaklanan ürünlerin ithalatını yasaklamayı amaçlayan önerge görüşüldü.

Önerge 144 "evet" oyla kabul edilirken bazı senatörler çekimser oy kullandı.

Bağlayıcılığı bulunmayan önergede, Çin'in Uygurlara yönelik sistematik şiddet politikalarının "soykırım" niteliği taşıdığı değerlendirmesine yer verildi.

Önerge kapsamında, Avrupa Parlamentosu'nun ve Avrupa Birliği Konseyi'nin, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde zorla çalıştırılmadan kaynaklı üretilen ürünlerin ithalatını yasaklamaya yönelik yeni bir "ticari araç" geliştirmesi isteniyor.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Fransa Senatosu Dünya Haberler

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