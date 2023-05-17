Fransa Senatosu Holodomor'u soykırım olarak tanıdı

Fransa Senatosu, Ukrayna'da milyonlarca insanın aç bırakılarak ölüme terk edildiği Holodomor trajedisini 'soykırım' olarak tanımaya çağıran önergeyi kabul etti. Fransız hükümeti de Holodomor'u 'soykırım' olarak tanıma ve kınamaya çağrıldı.

Fransa'da Senato, Paris yönetimini, dönemin SSCB lideri Josef Stalin'in toprak reformunu çiftçilere zorla kabul ettirmek için attığı adımlar nedeniyle yaşanan ve "Holodomor" adı verilen kıtlığı "soykırım" olarak tanımaya çağıran önergeyi kabul etti.

Fransız Senatosunda, Sovyet rejiminin 1932-1933'te Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisini "soykırım" olarak tanımlayan önerge görüşüldü.

Cumhuriyetçiler (LR) partili Senatör Joëlle Garriaud-Maylam'ın teklif ettiği önergenin görüşmelerinde, 16 "hayır" oyuna karşı 327 "evet" oyu kullanıldı.

Senatörler, önerge kapsamında Fransız hükümetini Holodomor'u "soykırım" olarak tanımaya ve kınamaya çağırdı.

Fransa'da Parlamentonun diğer kanadını teşkil eden Ulusal Meclis de 28 Mart'ta Holodomor'u "soykırım" olarak tanımıştı.

-Holodomor trajedisi

Ukraynaca Holodomor, "insanların aç bırakılarak ölüme mahkum edilmesi" anlamına geliyor.

Sovyet rejiminin, 1932-1933 döneminde, Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisinde 4,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ukrayna Parlamentosu, 2006'da bu olayı "soykırım" olarak tanımıştı.