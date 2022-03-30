Fransa seçimleri: Cumhurbaşkanlığı seçimini anlama rehberi

Fransa'da seçmenler 10 Nisan'da sandık başına giderek önümüzdeki beş yıl boyunca ülkeye liderlik edecek cumhurbaşkanlarını oylayacak.

Seçim büyük ihtimalle ikinci tura kalacak.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron seçimi kazanarak ülkeyi bir dönem daha yönetmek istiyor.

Adaylar

Seçimde dördü kadın 12 aday yarışacak.

Anketlerde en önde giden altı adayın üçü sağcı, ikisi ise solcu.

Emmanuel Macron merkez bir siyasetçi olarak görülüyor. Cumhuriyet Yürüyüşü adlı partisi hem sağcı hem solcu seçmenlerden oy alıyor.

Marine Le Pen ve Eric Zemmour ise aşırı sağcı. Zemmour siyasi yaelpazenin en sağındaki aday olarak değerlendiriliyor.

Valérie Pécresse, Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin partisi, merkez sağcı Cumhuriyetçiler adına yarışıyor.

Jean-Luc Mélenchon aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa, Yannick Jadot ise Yeşiller'in adayı.

Yenilgi üzerine yenilgi alan Fransa'nın merkez solu seçim yarışından silinmiş durumda. 2012-17 yılları arasında ülkeyi yöneten François Hollande'ın Sosyalist Partisi artık anketlerde öne çıkamıyor.

Analistler Macron'un soldaki bölünmelerden faydalanabileceğini belirtirken sağcılar da onu, politikalarını kopyalamakla suçluyor.

Seçim kampanyası, Macron'un bir devlet adamı olarak önemli bir diplomatik rol üstlendiği Ukrayna savaşının gölgesinde sürüyor..

Seçim sistemi nasıl işliyor?

Fransa'da cumhurbaşkanları, beş yılda bir iki hafta arayla yapılan iki turlu seçimlerle belirleniyor.

10 Nisan'daki seçimde beklendiği gibi hiçbir aday ilk turda yüzde 50'yi aşamazsa ikinci tur 24 Nisan'da yapılacak.

Seçimi kazanan kişi 13 Mayıs'ta göreve başlayacak.

Anketler ne diyor?

Emmanuel Macron altı aydan uzun bir süredir anketlerde açık ara önde.

Rakiplerine attığı fark, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından artmış durumda.

Marine Le Pen de diğer adayların epeyce önünde. Aşırı sağdaki rakibi, bir dönemler Vladimir Putin'e hayran olduğunu söyleyen Eric Zemmour'a destek ise düşüşte.

Öne çıkan konular neler?

Anketlere göre Ukrayna dışında seçimi etkileyecek en büyük konular ekonomi, göç ve güvenlik.

Fransa Ocak ayında son yarım yüzyılın en yüksek yıllık büyümesini gerçekleştirerek Covid-19 pandemisinin yaralarını sardı.

Fransa ekonomisinin büyümesi Macron'un elini güçlendiriyor.

Ülkedeki işsizlik euro bölgesi ortalamasının hemen üzerinde olan ve Macron'un iktidara geldiği yıl belirlediği hedefe yakın olan bir seviyeye, yüzde 7,4'e geriledi.

Resmi istatistiklere göre 2020'de Fransa'da 6,8 milyon göçmen yaşıyordu.

Bunların üçte biri Avrupa ülkelerindendi.

En büyük göçmen grupları ise sırasıyla Cezayir, Fas ve Portekizliler.

Göç konusu özellikle aşırı sağcı adayların kampanyalarında öne çıkıyor.

Zemmour iktidara gelirse "sıfır göç" politikası izleyeceğini ve her yıl Cezayir, Tunus ve Fas'a 100 bin göçmeni geri yollayacağını söylüyor.

Zemmour'un yaklaşımını eleştiren Le Pen ise iktidara gelince göçü büyük oranda azaltmayı hedefleyen bir referandum düzenleyeceğini belirtti.

Güvenlik konusunda ise Pécresse, Zemmour ve Le Pen'in yoğun eleştirilerine maruz kalan Emmanuel Macron, binlerce yeni polis istihdam etme sözü verdi.

Macron, iktidarında ülkedeki suç oranının azaldığını söylüyor.

Son yıllarda büyük terör saldırılarına maruz kalan Fransa'da güvenlik, seçmenler için en önemli konulardan biri haline geldi.