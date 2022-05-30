Fransa: Şampiyonlar Ligi finali öncesi çıkan kaosun sorumlusu 'sahte biletli' Liverpool taraftarları - Haberler

Fransa Spor Bakanı Amélie Oudéa-Castéra, Cumartesi günü başkent Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi çıkan olaylardan, "sahte biletle" stada girmeye çalışan İngiliz taraftarları sorumlu tuttu.

Bakan Oudéa-Castéra, Liverpool taraftarlarının turnikeleri bloke ederek kaosa yol açtığını, bazı Fransız futbolseverlerin kapıları zorlamasının da sorunu büyüttüğünü söyledi.

Oudéa-Castéra ayrıca yaşananlardan ders çıkardıklarını söyledi, 2024'te Fransa'da düzenlenecek Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunları'yla ilgili olarak "Endişeli değilim" dedi.

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Nadine Dorries ise Paris'te yaşananların son derece endişe verici olduğunu belirterek Fransa'dan soruşturma başlatılmasını istedi.

Real Madrid'in Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi finali, maç öncesinde stadyum dışında yaşanan kaos yüzünden 36 dakika geç başlamıştı.

Fransız polisinin stada girmek için bekleyen bazı Liverpool taraftarlarına karşı göz yaşartıcı gaz ve biber gazı kullanması tepki çekmişti.

Liverpool taraftarları ise Fransız polisine öfkeli. BBC'ye konuşan taraftarlardan Tom Whitehurst, "UEFA ve polisin taraftarlara karşı tavrı rezaletti" dedi.

BBC'ye konuşan Liverpool Belediye Başkanı Joanne Anderson ise Fransız polisinin "kesinlikle iğrenç" şekilde davrandığını, biletli taraftarların stada giremediğini ve stad dışında yetkililer aleyhtarı slogan atan Liverpool taraftarlarına biber gazı sıkıldığını belirtti.

Liverpool'un oyuncularından Andy Robertson da, bilet verdiği bir arkadaşının, "maç biletinin sahte olduğu gerekçesiyle" stada alınmadığını söyledi.

BBC Spor Muhabiri Nick Parrott ise yaşananlarla ilgili olarak "Bir futbol maçında karşılaştığım en şaşırtıcı deneyimdi" yorumunu yaptı, girişleri zorlayan Fransızların biletli taraftarları engellediğini aktardı.