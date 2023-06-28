Fransa Ombudsmanı, Adama Traore'nin ölümüyle ilgili jandarmalar hakkında yaptırım talep etti

Fransa Ombudsmanı Claire Hedon, 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden siyahi genç Adama Traore'yi gözaltına alan jandarmalar hakkında yaptırım talep etti. Hedon, 19 Temmuz 2016'da Traore'yi gözaltına alanların da aralarında bulunduğu toplam 4 jandarma hakkında disiplin soruşturması açılmasını istedi.

Fransa Ombudsmanı Claire Hedon, 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden siyahi genç Adama Traore'yi gözaltına alan jandarmalar hakkında yaptırım talep etti.

Fransız basınındaki habere göre, Fransa Ombudsmanlığının yayımladığı kararda, Hedon, 19 Temmuz 2016'da Traore'yi gözaltına alanların da aralarında bulunduğu toplam 4 jandarma hakkında disiplin soruşturması açılmasını istedi.

Hedon, gözaltına alındıktan sonra Traore'ye yapılan ilk yardımda eksiklikler olduğunun altını çizdi.

Kararda, söz konusu jandarmalar, Traore'ye yardım etmek için gelen itfaiyecilerin gelişini kolaylaştırmak için özen göstermediği ve koruma görevlerini yerine getirmediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Adama Traore, jandarma aracında hayatını kaybetmişti

Traore, 19 Temmuz 2016'da kimlik kontrolünde yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda, Adama Traore'nin rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği belirtilmişti. Daha sonra ise Traore'nin doktor müdahale etmeden önce jandarma aracında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.