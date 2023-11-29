Fransa'nın Mayotte Adası çeteler arasında şiddet olaylarına sahne oluyor

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Hint Okyanusu'ndaki Mayotte Adası, çeteler arasında yaşanan şiddet olaylarıyla mücadele ediyor. Ada'da artan şiddet olaylarına ilişkin endişeler dile getirilirken, Ada'ya 2 günlük ziyaret gerçekleştirecek olan Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Bakan Philippe Vigier'in durumu değerlendireceği belirtildi.

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Hint Okyanusu'ndaki Mayotte Adası, yaklaşık 2 haftadır çeteler arası mücadeleye sahne olurken Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Bakan Philippe Vigier'in, Ada'ya 2 günlük ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Le Figaro'nun haberine göre, Mayotte Cumhuriyetçiler Partisi (LR) lideri Abdoul Kamardine, Ada'da artan şiddet olaylarına ilişkin, "Artık kimse güvende değil, polis dahil herkes korkuyor." dedi.

Müdahaleye giden itfaiye ekiplerinin dahi çete üyelerinin saldırısına uğradığını belirten Kamardine, Ada'nın başkenti Mamoudzou'nun barikatlarla çevrelendiğini ve şehre dışardan ulaşımın engellendiğini söyledi.

Mayotte Milletvekili Estelle Youssouffa, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa İçişleri Bakanı'na seslenerek, "Yardım Gerald Darmanin!" ifadesini kullandı.

Fransız televizyon kanalı TV5MONDE'un haberine göre, Ada sakinleri ve yetkilileri, ekim ayından bu yana şiddet olaylarına karşı Paris yönetimine uyarıda bulunduklarını ancak yönetimin Ada'daki güvenlik durumuna kayıtsız kaldığını belirtti.

Ada'da şiddet olayları tırmanırken, Fransa'nın Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Bakanı Philippe Vigier'in, Mayotte'ye 2 günlük ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Şiddet olayları farklı noktalara yayıldı

Mayotte Adası'nın başkenti Mamoudzou'nun Kaweni köyünde çete üyelerinden birinin öldürülmesi üzerine 12 Kasım'da patlak veren şiddet olayları kentin diğer noktalarına da yayıldı.

Sahil kenti Dembeni'de jandarma araçlarına molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Chirongui'ye bağlı Mirereni köyünde evlerin çatısına çıkan silahlı gençlerin polis araçlarını hedef aldığı anlar yer aldı.

Yerel yetkililer "iç savaş" halinin yaşandığını, çoğunluğunu komşu ülke Komorlar Birliği'nden gelen göçmen gençlerin oluşturduğu grupların silahlandığını belirtiyor.

Ada'da su krizi yaşanıyor

Fransa'nın en yoksul denizaşırı topraklarından Mayotte'de su krizi aşılamıyor.

İçme suyu arzının yüzde 80'inini yağmur sularından sağlandığı 300 bin nüfuslu Ada'da kurak geçen yazın ardından sık sık su kesintileri yaşanıyor.

Yaklaşık bir aydır ise Ada sakinlerine her gün şişelerle içme suyu dağıtılıyor.