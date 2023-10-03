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Fransa'nın Lyon kentinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın Lyon kentinde bir binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yangın, binanın çatısına kadar ulaştı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı ve binada yaşayan 25 kişi güvenli bir yere götürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.