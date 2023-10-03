Fransa'nın Lyon kentinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti
Fransa'nın Lyon kentinde bir binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yangın, binanın çatısına kadar ulaştı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı ve binada yaşayan 25 kişi güvenli bir yere götürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Fransa'nın Lyon kentinde bir binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, gece saatlerinde Lyon'da bir binada yangın çıktı.
Merdivenlerde başlayan yangın, binanın çatısına kadar ulaştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangında yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Yangın yerel saatle 07.00 sularında kontrol altına alındı.
Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, binada yaşayan 25 kişi güvenli bir yere götürüldü.
Yangının nedeni henüz bilinmiyor.