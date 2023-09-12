Fransa, Nijer'deki Fransız Danışmanı Stephane Jullien'in Gözaltına Alındığını Bildirdi

Fransa, Nijer'deki Fransızların Yurt Dışındaki Danışmanı Stephane Jullien'in gözaltına alındığını açıkladı. Jullien'in durumu yakından takip ediliyor ve serbest bırakılması isteniyor. Gözaltına alınmasının, Fransa ile Nijer arasında yaşanan 'büyükelçi' kriziyle ilgili olduğu tahmin ediliyor.

Fransa, Nijer güvenlik güçlerinin, Nijer'deki Fransızların Yurt Dışındaki Danışmanı Stephane Jullien'i 8 Eylül'de gözaltına aldığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jullien'in durumunun yakından takip edildiği, derhal serbest bırakılmasının istendiği belirtildi.

Jullien'in, Fransa ile Nijer arasında yaşanan "büyükelçi" krizi nedeniyle gözaltına alınmış olabileceği tahmin ediliyor.

Fransa ile Nijer arasında "büyükelçi" krizi

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte ülkeden ayrılmamıştı.

Fransa, "askeri cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" açıklamıştı.

Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, 31 Ağustos'ta Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderdiği notada, Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Notadan sonra Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği etrafında sıkı güvenlik önlemleri alınmış ve elçiliğe girip çıkan araçlar Nijer güvenlik güçleri tarafından kontrol edilmeye başlanmıştı.

Aynı şekilde Fransız askerlerinin konuşlu olduğu başkentteki Niamey 101 isimli hava üssü etrafında da güvenlik artırılmıştı.

Viyana Sözleşmesi'nin sağladığı diplomatik dokunulmazlık uyarınca Fransa'nın Niamey Büyükelçiliğine giremeyen askeri yönetimin, dokunulmazlığını iptal ettiği Büyükelçi Itte'yi elçilik binası dışında "yakalamak" istediği biliniyor.

Hala Nijer topraklarında bulunan Büyükelçi Itte'nin tam olarak nerede olduğu ise bilinmiyor.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.