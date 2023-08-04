Fransa, Nijer'deki cuntanın askeri işbirliği anlaşmalarını fesih kararını tanımadığını açıkladı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Niamey'deki cuntanın Fransa ile yapılan askeri işbirliği anlaşmalarının feshedilmesi kararını tanımadığını duyurdu. Fransa'nın Nijer'deki askeri üssü ve darbe süreci hakkında bilgiler verildi.

Fransa, Nijer'deki cuntanın askeri işbirliği anlaşmalarını fesih kararını tanımadığını duyurdu.

Uluslararası Fransız Radyosunun (RFI) haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı, Niamey'deki cuntanın Fransa ile daha önce yapılmış 5 askeri işbirliği anlaşmasının feshedilmesi kararını tanımadığını açıkladı.

Açıklamada, Paris'in Niamey'le yaptığı söz konusu askeri anlaşmaların çerçevesinin Nijer'in meşru hükümetiyle oluşturulduğu vurgulandı.

Nijer'de 26 Temmuz'da askeri darbeyle yönetimi ele geçiren "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" Sözcüsü Amadou Abdramane, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, Fransa ile biri 1977'de imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini duyurmuştu.

Fransa'nın eski sömürgesindeki askeri üssün akıbetinin belirsizliği sürerken uzmanlar cuntanın kararının Niamey'de dün Fransız Büyükelçiliği önünde yapılan Fransa karşıtı gösterilerin akabinde gelmesinin sürpriz olmadığını belirtiyor.

Fransa'nın Nijer'deki askeri üssü

Fransa'nın, Nijer'de 1000 ile 1500 askerin konuşlandığı büyük bir askeri üssü bulunuyor.

Üs, Fransa'nın Sahel bölgesinde DEAŞ ve El Kaide terör örgütü militanlarına karşı yürüttüğü operasyonlarda önemli rol oynuyor.

Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum liderliğindeki Nijer, teröre karşı savaşta Fransa'nın Sahel bölgesinde kalan son müttefikiydi.

Nijer'deki Fransız üssü, komşu Mali ve Burkina Faso'daki üslerden çekilmesinden sonra Paris için daha fazla önem kazandı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.