Fransa, Nijer'deki Basın Özgürlüğüne Yönelik Tedbiri Kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de darbe sonrasında yönetime el koyan hükümetin France 24 ve RFI'nın yayınlarını askıya alma kararını kınadı. Kararı en güçlü şekilde kınadıklarını vurgulayan Fransa Dışişleri Bakanlığı, basın özgürlüğüne ve ifade özgürlüğüne olan bağlılıklarını yeniden teyit etti.