Fransa, Nijer'deki askeri faaliyetlerini sınırladı

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Fransız askerlerinin Nijer'deki faaliyetlerinin Niamey Hava Üssü ve ileri gözetleme mevzileri ile sınırlı olduğunu açıkladı. Nijer'deki askeri yönetim ise Fransa ile askeri işbirliği anlaşmalarını feshetmişti.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Fransız askerlerinin Nijer'deki faaliyetlerinin Niamey Hava Üssü ve ileri gözetleme mevzileri ile sınırlı olduğunu açıkladı.

Fransa Genelkurmay Başkanlığından AA'ya yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği'ne veya yakınına asker konuşlandırma ihtimaline ilişkin olarak, Fransa'nın Nijer silahlı kuvvetleri ile askeri işbirliğinin 26 Temmuz itibarıyla sona erdiği, dolayısıyla Nijer'deki Fransız birliklerinin faaliyetlerinin Niamey Hava Üssü ve ileri gözetleme mevzileri ile sınırlı olduğu bildirildi.

Nijer'deki askeri yönetim dün, 25 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdiği ancak ülkeden ayrılmayan Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 28 Ağustos'ta Paris'te 29. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Darbecilerin baskılarına rağmen Büyükelçimiz, Niamey'de kalacak." ifadesini kullanmıştı.

Cunta Fransa ile askeri işbirliği anlaşmalarını feshetmişti

Nijer'de 26 Temmuz'da askeri darbeyle yönetimi ele geçiren "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" Sözcüsü Amadou Abdramane, Fransa ile biri 1977'de imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini duyurmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Niamey'deki cuntanın bu kararını tanımadığını, Paris'in Niamey'le yaptığı söz konusu askeri anlaşmaların çerçevesinin Nijer'in meşru hükümetiyle oluşturulduğunu açıklamıştı.

Fransa'nın Nijer topraklarında 1500 askeri bulunuyor.