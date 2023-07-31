Fransa, Nijer Büyükelçiliğinin güvenliğini artırdı

Fransa, Nijer'de darbe yapan askeri cuntanın çağrısıyla başlayan gösterilerde Niamey Büyükelçiliğinin hedef alınması sonrası buradaki temsilciliğinin güvenliğini artırdığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın, ev hapsinde tutulan Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un dönemindeki anayasal düzene geri dönmesini talep eden Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) kararından memnuniyet duyduğu belirtildi.

Fransa, Nijer'de darbe yapan askeri cuntanın çağrısıyla başlayan gösterilerde Niamey Büyükelçiliğinin hedef alınması sonrası buradaki temsilciliğinin güvenliğini artırdığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın, ev hapsinde tutulan Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un dönemindeki anayasal düzene geri dönmesini talep eden Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) kararından memnuniyet duyduğu belirtildi.

Paris yönetiminin, ECOWAS tarafından Nijer'e yönelik alınan yaptırım kararlarını da desteklediği kaydedilen açıklamada, Fransa'nın gün içinde hedef alınan Niamey Büyükelçiliğine yönelik saldırıları kınadığı ve buna son verilmesi çağrısı yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, Fransa'nın bu ülkedeki temsilcilik ve personelinin güvenliğinin sağlanması konusunda Nijer makamlarının yükümlülüğünün bulunduğu vurgulanarak "Büyükelçiliğimizin güvenliğine yönelik önlemlerin gün içerisinde artırılması yoluna gidildi." ifadesine yer verildi.

Elysee Sarayı, dün, Niamey Büyükelçiliğinin hedef alındığı gösterilere ilişkin ülkesinin çıkarlarına veya vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya derhal ve sert şekilde karşılık vereceğini açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Nijer'de ülkesinin çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırıya müsamaha göstermeyeceğini belirtmişti.

Nijerliler, Fransız Büyükelçiliğini hedef aldı

Nijer'in başkenti Niamey'de dün Fransız Büyükelçiliğinin önünde toplanan binlerce kişi, Elçilik binasını hedef alarak protesto düzenlemişti.

Paris yönetimi, ülkede 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbe sonrası bu ülkeye yönelik tüm mali yardımlar ile bütçe desteğini askıya aldığını açıklamıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun "sırdaşı" olarak bilinen ve Abdourahmane ismiyle de anılan Tchiani, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapıyordu.

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.