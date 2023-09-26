Fransa, Niamey Büyükelçiliğinin işleyişini inceleyecek

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, Fransa'nın Niamey Büyükelçiliğinin işleyişine dair düzenlemeleri Niamey'deki büyükelçileri Sylvain Itte ülkeye döndükten sonra inceleyeceklerini belirtti.

Legendre, bakanlığın haftalık basın toplantısında, aralarında AA muhabirlerinin de olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin "Fransa Nijer'den çekilirken ABD temsilciliği ve askerleri kalıyor. Ülkenizin çıkarlarının ABD tarafından temsil edilmeye devam edeceğini düşünüyor musunuz? ABD'nin Nijer'de kalmaya devam etmesinde daha pragmatik yaklaşım sergilemesinin etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Legendre, Fransa'nın Niamey Büyükelçiliğinin işleyişine dair düzenlemeleri Büyükelçileri Itte döndükten sonra inceleyeceklerini belirtti.

Legendre, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu sırasında Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (CEDEAO) üyesi farklı ortaklarıyla görüştüğünü kaydederek, şu sözleri ekledi :

"Hepsi Nijer'de anayasal düzenin yeniden sağlanması konusunda CEDEAO'ya olan desteklerini yeniden dile getirdiler. Aynı şekilde hepimiz ( Nijer'de görevinden askeri müdahaleyle uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed) Bazum'un acil şekilde bırakılması çağrısı yaptık. Sanırım bu konuda aramızda fark yok. Bu konuda CEDEAO'yu desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Macron, Bazum'la görüştükten sonra asker çekme kararı aldı

Legendre, ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransız askerlerini Nijer'den çekme kararını Bazum'la yaptığı telefon görüşmesinden sonra aldığını söyledi.

Legendre, Macron'un Fransa'nın Afrika'da terörle mücadele faaliyetlerine devam edeceklerini belirttiğini hatırlattı.

Fransa ile Nijer arasında "büyükelçi" krizi

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte, ülkeden ayrılmamıştı.

Fransa, "askeri cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" belirtmişti.

Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, 31 Ağustos'ta Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderdiği notada Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Notadan sonra Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği etrafında sıkı güvenlik önlemleri alınmış ve elçiliğe girip çıkan araçlar, Nijer güvenlik güçlerince kontrol edilmeye başlanmıştı.

Aynı şekilde Fransız askerlerinin konuşlu olduğu başkentteki "Niamey 101" isimli hava üssü etrafında da güvenlik artırılmıştı.

Macron, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Büyükelçi Itte'nin "rehin alındığını" söylemiş ve Büyükelçiliğe gıda girişine izin verilmediğini dile getirmişti.

Emmanuel Macron, 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, Itte'nin ve birçok Fransız diplomatın Fransa'ya döneceğini duyurmuştu.

Macron, Nijer'deki makamlarla olan askeri işbirliklerine son verdiklerini ve bu ülkede bulunan Fransız askerlerin yıl sonuna kadar koordineli şekilde Fransa'ya döneceğini belirtmişti.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.